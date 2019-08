“Vamos a pedir agua de donde sea, pero el futuro de las lagunas pasa por que llueva”

Este verano la Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros puede atravesarse andando de lado a lado, por un terreno blanquecino, casi lunar, con pequeñas formaciones de sal que simulan ser piedras entre la planicie y que hasta podrían considerarse de cierta belleza si no fuera por lo que las ha causado. Allí ya no queda agua. La sequía y falta de lluvias de los últimos meses han terminado por pasar su factura a este complejo único en la provincia de Toledo, Reserva de la Biosfera, que se abastece del río Cigüela mediante una concesión de 40 litros por segundo. Este año no se ha podido realizar esa derivación porque ni siquiera el río baja con el caudal suficiente.

La situación ha hecho que vecinos y vecinas estén reclamando soluciones. Pero el problema es más complejo de lo que parece y no todas las propuestas son factibles. Hablamos de ello con el alcalde de ese municipio, el socialista Julián Bolaños, quien se declara “lagunero como el que más” y que lleva cuatro años lidiando con un problema con múltiples aristas y en una región donde el agua siempre es motivo de polémica.

¿Qué ocurre con las lagunas? ¿Por qué estamos pasando de años con agua a otros de contemplarlas totalmente secas?

Tiene que ver mucho con el cambio climático, algo con lo que mucha gente frivoliza. Esto hay que tomárselo cada vez más en serio. Es cierto que siempre ha habido años de sequía, estamos en La Mancha y en verano hace mucho calor, hay temperaturas extremas al alza y a la baja. Pero en los seis o siete últimos años ha habido máximos históricos. Estamos teniendo veranos, con temperaturas cálidas, que empiezan en marzo y terminan casi en noviembre. Lleva sin llover mucho tiempo. El año pasado el río corrió y las lagunas pudieron abastecerse y salvar el verano en cuanto al baño se refiere. Ojalá hubiera sido así este año, pero el problema es que no llueve.

¿Cree que es un caso especial en Castilla-La Mancha?

Esto es el centro de La Mancha, y aquí es algo evidente que si no llueve, no hay agua, aunque haya gente que viva de espaldas al mundo y que no sepa que los agricultores cada vez tienen menos agua para regar o que los acuíferos están bajo mínimos. Eso son datos que se dicen a diario, no los digo yo. Cada vez hay menos agua y algunos dicen que son excusas. Que me digan entonces cuál es la solución. ¡Si yo estoy deseando cumplir cualquier penitencia si alguien me trae una solución mágica! Si no llueve, ¿de dónde sacamos el agua?

La Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros, sin agua eldiarioclm.es

Pero, ¿no existe alguna solución alternativa, no para el baño, que no sería prioritario, sino para obtener agua por ser una reserva de flora y fauna?

Nosotros vamos a pedir agua a donde sea pero sabemos cuál va a ser la respuesta. En 2015, gobernando el PP en el Ayuntamiento, se hizo un informe muy completo de la situación de las lagunas a todos los niveles, para pedir un aumento de caudal por encima de los 40 litros por segundo. La respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana fue decir que lo importante era el río y el acuífero, y que las lagunas eran secundarias y la situación no permitía aumentar el caudal. Entonces, podríamos estar escribiendo esas cartas y esas solicitudes semanalmente, cuando la situación ha ido a peor, pero no serviría para nada.

A mí me duelen las lagunas en el alma, me han gustado siempre, mis hijos se han criado allí, como mucha gente de la comarca. Es nuestra principal seña de identidad. Pero parece que hay gente que le gusta meter cizaña y aprovechar que no hay agua para utilizarlo políticamente, o lo que es lo mismo: lo que no han ganado en las elecciones lo quieren ganar poniéndose detrás de una pancarta.

¿Se refiere al PP y a la rueda de prensa con Vicente Tirado en Toledo?

Sí, tanto a ellos como a la Asociación de Vecinos de Las Lagunas, que ahora quieren abanderar esta lucha pero lo están haciendo con informaciones que ofenden y que no son verdad.

¿Qué tipo de afirmaciones?

Por ejemplo, decir que no se está haciendo nada, o que cuando el río trae agua, no pasa a la laguna. Eso no es cierto, y además lo dicen sabiendo, como todos saben, que en el último pleno municipal se informó del envío de una solicitud de reunión al nuevo consejero de Desarrollo Sostenible con un único objetivo: pedir agua para todo. Antes yo fijé la necesidad de adoptar entre todos una posición común entre el Voluntariado Ambiental, esta Asociación, los vecinos, los agricultores y el PP. Todos sabemos que es algo que no se va a solucionar de hoy para mañana aunque fuéramos muy rápidos. Y aún a sabiendas de que eso es así, ha salido el señor Vicente Tirado y todos sus acólitos diciendo que van a pedir agua a todas las instituciones. Yo digo: ¿dónde estaba el señor Tirado cuando él era la institución? El PP tenía el Gobierno central, tenía la Diputación, la Confederación del Guadiana… ¿dónde estaban entonces? De hecho, si me garantizaran mañana mismo una solución mágica y que sin llover, llenaban las lagunas, presentaba dimisión y que gobiernen ellos.

¿Se han realizado algunas propuestas al respecto desde la oposición, la asociación o la ciudadanía?

Aquí están siempre las puertas abiertas todos los días. Si alguien tiene que hacer propuesta, que las haga. Yo estoy deseando conocer cualquier solución, pero una solución real y factible. Decir que segando los carrizos se llenan las lagunas, pues la verdad… Limpiamos el caz siempre, quitamos las eneas, pero eso que piden no tiene sentido. El río tiene 200 kilómetros y en su recorrido tiene carrizos, árboles caídos y sin embargo el agua fluye. Están con esta obsesión, cuando se ha demostrado que no obstruye el agua. Y también he visto otras propuestas como las de poner geotextil (tela permeable para el refuerzo de suelos) pero, ¿para eso vamos a poner dinero? Pues ya directamente hormigonamos la laguna y la ponemos de colores.

"Está claro que quien tiene la sartén por el mango es la Confederación del Guadiana"

Lo que es cierto es que el margen de maniobra de la Junta parece muy poco, porque todo depende de la Confederación del Guadiana ¿No sería entonces mejor elevar las peticiones a esa instancia?

Por supuesto que sí. Pero no nos podemos saltar todo el proceso. Está claro que quien tiene la sartén por el mango es la propia Confederación, que depende del Ministerio. De hecho, también hemos ido por ahí. Y a mí, ahora mismo, solo se me ocurre un trasvase de urgencia, pero para eso hay que seguir un procedimiento. Y eso hay que explicárselo a la gente. Porque si no, se insiste en que no entra el agua que nos pertenece, o se hacen propuestas que no son factibles, o se vuelve a alegar que es por culpa de las Tablas de Daimiel…

Precisamente culpar a las Tablas de Daimiel ha sido muy recurrente cuando las lagunas se han secado...

Si tuvieran que abastecerse las Tablas del agua del Cigüela, que allí no llega seguro, estarían buenas… Es que las Tablas no necesitan el agua que necesita las lagunas para llenarse, necesitan seguir encharcadas y con el acuífero se van abasteciendo, además de que el Parque Nacional compró todas las tierras aledañas y el riego allí se terminó. Ni siquiera llega el agua por la Tubería Manchega, que está con telarañas y sin terminar.

Y al margen del PP, ¿cuál es el ánimo de los vecinos y vecinas, qué reclaman en su mayoría?

La gente quiere ver sus lagunas con agua y es normal. Me piden que lo solucione y la mayoría entiende los motivos de por qué están así. También digo que aquí ha habido unas elecciones recientemente, las lagunas no estaban llenas cuando las hubo, y tuvimos problemas también hace dos años. Creo que la gente ha opinado y no nos ha echado mucho en cara la gestión del agua porque en el fondo la gente no está ciega y ve que no llueve.

Julián Bolaños eldiarioclm.es

Lo que es cierto es que en temporada de sequía, el baño puede no ser prioritario pero también es un área de biodiversidad y un reclamo para el turismo ¿Eso es importante para una zona como Villafranca, que necesita ese tirón? ¿Esos argumentos no tienen peso para las peticiones a la Junta o a la Confederación?

Desde luego es en verano cuando las lagunas tienen mayor afluencia, es cuando viene más gente, para bañarse. Pero estando secas tampoco hemos dejado de realizar actividades. El Aula de la Naturaleza y el Grupo de Voluntariado Ambiental siguen trabajando y funcionando igual que siempre y mantenemos todas las actividades. De hecho ahora se está estudiando un proyecto con la Fundación Global Nature para la introducción del carricerín cejudo. Pero es que, aparte, hay una gran variedad de aves, vienen unas u otras dependiendo de si hay agua o no. Porque hay que recordar que la Reserva de la Biosfera nunca dependió del agua, y hay que entenderlo por mucho que nos duela.

Tanto ese Grupo de Voluntariado como el Aula de la Naturaleza son los máximos defensores de esa biodiversidad, ¿es un objetivo plausible incluso estando secas?

Por supuesto que sí. Ellos son quienes se mueven por las lagunas y han estado luchando. Yo sé quién ha trabajado por las lagunas y quién no, y quiénes son los verdaderos ecologistas al margen de los que ahora enarbolan la bandera. Desde el Ayuntamiento queremos que las lagunas estén llenas y vengan miles de visitantes y solo tenemos ese interés. Algunos tienen otros y tienen poco que ver con esto.

¿Cómo contempla entonces el futuro, desde sus impresión personal?

Quiero se optimista, no me queda otra. Nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo. Vamos pedir agua de donde sea, pero el futuro pasa por que llueva. Quiero ver el futuro así. A peor no podemos ir. Hemos hecho lo que hemos podido y seguiremos haciéndolo para que se pueda disfrutar de la naturaleza. Seguimos ofreciendo los mismos servicios que cuando hay agua, y eso refleja que no nos vamos a rendir.