Unos 2.000 cerditos se "manifiestan" en Mota del Cuervo contra las macrogranjas

La Plataforma 'Pueblo Sostenible' de Mota del Cuervo ha colocado "una legión de simpáticos cerditos" con diferentes carteles en contra de las macrogranjas. Esta plataforma vecinal es la responsable de esta iniciativa, inspirada en una similar llevada a cabo en Toledo, que tiene como fin "concienciar al vecindario de los graves impactos de este tipo de instalaciones y protestar por la decisión del alcalde socialista y el PP de no suspender las licencias de actividades ganaderas tal y como solicitaron 654 vecinos por escrito".

En las pancartas se podían leer mensajes como 'protege tus aguas del purín', 'salvemos el turismo', 'no dejes que ensucien tu pueblo de caca', 'a un pueblo con amor propio no le ponen macrogranjas', 'no queremos olores pestilentes', entre otras.

La plataforma cifra en 1.990 los cerditos, y señala que su reivindicación se refiere a "la solicitud que se está tramitando en la localidad para ese número de cabezas" y que a juicio de la plataforma es solo "un truco para eludir una evaluación ordinaria de impacto ambiental que exigiría de 2.000 cerdos en adelante".

Los vecinos que se oponen a las macrogranjas reclaman al alcalde que incluya como punto en el orden del día del pleno ordinario que se celebrará probablemente el próximo viernes 28 "la suspensión de licencias y la aprobación de una ordenanza reguladora de este tipo de instalaciones".

El pasado lunes la propia plataforma presentó en el Ayuntamiento un modelo de ordenanza, consensuado con asociaciones de la localidad, para regular el vertido de purines y las distancias de protección que deberían tener las instalaciones ganaderas respecto a los lugares más emblemáticos del municipio: pozos, chozos, molinos, ermitas, complejo lagunar, entre otros.

Quieren una explicación pública del alcalde

Aseguran que, en caso de que se vean "atropellados" sus derechos democráticos recogidos en el reglamento de participación vecinal, y se desprecien sus demandas, acudirán el bloque el próximo pleno a exigir pacíficamente al alcalde, Alfonso Escudero, una explicación pública.

Pues, a su juicio, "al votarse en contra de la suspensión de licencias de una manera cerrada y sin un mínimo de transparencia, en una comisión informativa a la que no tienen acceso los vecinos, nadie conoce las razones en las que se apoya tal negativa, que ha sentado como un jarro de agua fría a gran parte del vecindario".