VÍDEO | "Estamos vivas, buscando alternativas": la rumba rural contra la despoblación

A ritmo de 'rumba rural'. Así lanzan su mensaje un grupo de mujeres emprendedoras de Molina de Aragón, en Guadalajara, que participan en el proyecto La Artesa de la Fundación Cepaim.

En estos días navideños han lanzado un vídeo en el que cantan y animan a "vivir en el pueblo". Estas emprendedoras dicen "estar vivas, buscando alternativas" porque "la comarca de Molina se está quedando vacía y por eso hay que darle vida".

"No estamos muertos, que no, y no estamos muertos... Seguimos caminando", dice la rumba rural. Cuentan como "cada día, creamos productos de cercanía. Si somos lo que comemos no te metas esa mierda, son mucho más saludables los alimentos de la tierra".

"Si los árboles votasen, otro gallo cantaría. No hay paisaje sin paisanaje, lo sepan sus señorías", continúan. "No cortes las raíces, no, no. Cuidemos las raíces, sí, sí"

El proyecto 'La Artesa' busca difundir proyectos, realizar actividades de diagnóstico local, encaminadas a descubrir tendencias sociales que permitan identificar oportunidades de negocio en diferentes territorios y sectores que propicien iniciativas emprendedoras. Además, promueve espacios de encuentro con otras emprendedoras rurales experimentadas o actividades de intercambio de información y buenas prácticas mediante visitas a experiencias de comercialización de productos locales.

También sirve de apoyo al desarrollo de redes de comercialización y visibilización de negocios, fomentando la incorporación de las mujeres participantes en redes ya establecidas con las comarcas rurales.

Actualmente este proyecto se lleva a cabo en los centros de la Fundación Cepaim en Soria , Salamanca , Molina de Aragón (Guadalajara) y Ciudad Real.