Los autónomos ante el estado de alarma: “Somos el eslabón más débil de la cadena empresarial”

Alrededor de un millón de trabajadores autónomos se acogerán a la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada en el Consejo de Ministros, para los afectados por la declaración del estado de alarma. En la actualidad hay 3.257.896 de afiliados como trabajadores autónomos, según el dato de la afiliación media a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos.

Si se cumplen los cálculos del Ejecutivo de Pedro Sánchez supondría que uno de cada tres autónomos en España cerrará su negocio o verá reducido a una cuarta parte sus ingresos por el impacto económico de la pandemia. En Castilla-La Mancha, las empresas, trabajadores y autónomos que quieran realizar consultas particulares sobre el ámbito empresarial y laboral acerca de su situación, pueden hacerlo a través del teléfono 900 22 22 32 y además se ha habilitado una dirección de correo electrónico para consultas por escrito, empresasyempleo.covid19@jccm.es.

Pero, ¿qué les parece las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al colectivo en Castilla-La Mancha? “Bien pero han llegado tarde y son insuficientes, la mas importante es el cese de actividad para los autónomos pero estamos con dudas que no nos resuelven”, explica Ángel López Vallejo, presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, (CEAT Castilla-La Mancha). “No nos han dado ninguna medida para poder soportar nuestro día a día en los costes fijos de nuestras empresas, alquileres, teléfono, luz o prestamos bancarios”, añade.

En esta línea se ha manifestado también José Luis Perea, portavoz de la Asociación de Trabajadores Autónomos Castilla-La Mancha (ATA). “Las medidas nos siguen pareciendo insuficientes. Los autónomos que nos hemos quedado en casa y que hemos sido responsables vamos a tener que pagar, no solo las hipotecas, los alquileres o los gastos de luz y agua, sino también la cuota de autónomos porque evidentemente no existe tiempo material para que aquellos que soliciten la prestación por cese de actividad sean exentos de la cuota”.

"Hay que tener en cuenta la rapidez con la que se aprobaron. Las medidas son acertadas de inicio, pero conforme han ido pasando los días y hemos visto diferentes supuestos, consideramos que es necesario la mejora de las actuales y la aprobación de otras nuevas. Queda por resolver asuntos de gran calado que en estos momentos preocupan a los autónomos motivados, entre otras cosas, por el exceso de desinformación existente y por la falta de coordinación entre departamentos", asegura señala César García, secretario general de UPTA Castilla-La Mancha.

¿Son el colectivo más perjudicado por la crisis del coronavirus?

El portavoz de ATA en la región considera que las personas autónomas son las más perjudicadas por esta crisis. “Estamos pagando los platos rotos de esta pandemia, no solo sanitaria sino también económica, somos el eslabón más débil de la cadena empresarial y no tenemos los mecanismos de financiación que tienen las grandes empresas”. También considera que el autónomo es el eslabón más débil el presidente de CEAT en la región. “Arriesgamos todos nuestros bienes personales en nuestras actividades empresariales y respondemos personalmente cuando nuestras economías empresariales no van bien”.

"Todos estamos perjudicados de una forma u otra. Lo cierto es que los autónomos somos el eslabón más débil de la cadena. Empresas y trabajadores ya tenían sus herramientas de protección y solo ha habido que retocarlas para usarlas en esta crisis de forma especial. La herramienta de protección de los autónomos, la prestación por cese de actividad, es la más débil, y ha requerido de ingeniería para poder adaptarla a esta situación. Por otra parte, la figura del autónomo es muy heterogénea y las diferentes casuísticas son difíciles de contemplar en su totalidad y darles solución", explica UPTA

Medidas concretas para el colectivo

La Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha reclama algunas medidas concretas al Gobierno como la cuota cero “no aplazamientos”; una prestación para las personas autónomas que se hayan visto afectadas directa o indirectamente por la crisis sanitaria y ayuda en los gastos fijos de sus negocios. “Me gustaría destacar el gran papel que están haciendo los autónomos en esta crisis, sectores como el del taxi, transportistas, alimentación, farmacias, construcción y muchos otros que están trabajando y creando riqueza y conservando puestos de trabajo y gracias a ello podemos sobre vivir día a día el resto de la población”.

“Nosotros al Gobierno reclamamos sensibilidad. Las cuotas de marzo y de abril supondría 2.000 millones de euros, eso es el 1% del presupuesto económico de las medidas que ha presentado Pedro Sánchez, por tanto, nos parece que los autónomos que damos mano de obra a más de un millón de trabajadores, merecemos algo más que el 1%”, explica José Luis Perea, portavoz de la Asociación de Trabajadores Autónomos Castilla-La Mancha (ATA).

ATA: “Veo inoperante el Gobierno de Page”

El portavoz de ATA en la región ha señalado que si bien los autónomos en Castilla-La Mancha se encuentra en la misma situación que el resto del colectivo en todo el país ha querido lanzar un mensaje al Gobierno regional. “Veo completamente inoperante al Gobierno de Page. No nos ha pedido propuestas, no sabemos que están negociando, pero evidentemente en otras comunidades ya han establecido algunas ayudas, como en la Comunidad de Valencia, Cataluña o Andalucía. Ayudas que van desde establecer fondos de liquidez sin interés a ayudas a fondo perdido de 3.000 euros para recuperar la actividad”.

UPTA reclama medidas adicionales para hipotecas de locales comerciales y préstamos de tesorería

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA CLM) ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de medidas adicionales para hipotecas de locales comerciales y préstamos de tesorería. "La mayor carga de gastos de un autónomo viene derivada de sus gastos generales y alquileres. La actividad queda suspendida, pero los recibos siguen corriendo. Por eso queremos que las entidades bancarias aplacen las obligaciones de los autónomos contraídas para con ellos sin coste adicional", señala César García, secretario general de UPTA Castilla-La Mancha.

Entre otras cuestiones, reclaman al Gobierno conseguir un acceso sencillo y rápido para solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad. "Esto lleva implícito la exoneración del pago de la cuota de Seguridad Social desde el momento de solicitud de la prestación y una revisión del porcentaje de minoración de la facturación hasta llevarlo al 50%".

En segundo lugar consideran imprescindible imprescindible el aplazamiento para la presentación de las obligaciones tributarias e impositivas hasta el mes de julio y en tercer lugar pedimos al Gobierno un sistema de reordenación de las deudas de los autónomos, sobre todo en materia de préstamos hipotecarios, de préstamos de liquidez y de alquileres de naves y locales.