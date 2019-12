Castilla-La Mancha ya cuenta con su primer spa para bebés: "Lo vimos una oportunidad"

Peque Spa Albacete es el primer spa para bebés de toda la región. Ubicado en el único centro de la ciudad especializado en entrenamiento durante el embarazo y tras el parto, este novedoso proyecto ha conseguido ser uno de los cuatro ganadores de la séptima edición del Programa Sherpa de apoyo a emprendedores de la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA), que cuenta con el apoyo de la Diputación provincial de Albacete, el Ayuntamiento de la ciudad y BBVA. En concreto, ha sido el ganador de la votación popular online, y ha recibido 3.000 euros.

María José Argandoña es junto a su pareja, la directora del centro y responsable del proyecto. “Peque Spa nació de la necesidad de crear más servicios relacionados con la maternidad y la paternidad, porque nosotros tuvimos a nuestro hijo hace casi tres años y estábamos deseosos de hacer cosas con él y había poca oferta, sobre todo en nuestra ciudad. Teníamos nuestro propio centro de entrenamiento, estamos especializados en el embarazo y en postparto, y lo vimos como una oportunidad. Descubrimos que existía este negocio en algunas ciudades, en pocas todavía de España y decidimos ponerlo en marcha”.

FOTO: Peque Spa Albacete

Según las necesidades de los bebés se encuentran desde sesiones estimulantes o relajantes a otras con fines más terapéuticos. “Ofrecemos un enfoque más lúdico en el que los padres pueden disfrutar de la experiencia, pero también tenemos una parte más terapéutica porque el agua ya en sí tiene muchos beneficios y lo acompañamos con un masaje infantil. Hay bebés que llegan al centro sobre todo con problemas digestivos, cólicos, gases, estreñimiento, fruto de la inmadurez de su sistema digestivo, y mejoran un montón cuando vienen al centro”.

Combinando los beneficios de la hidroterapia y el masaje para conseguir el bienestar del bebé, por este espacio que se inauguró hace más de un año ya han pasado muchas familias tanto de Albacete como de otras provincias más cercanas. “Hemos intentado crear un espacio en el que las familias puedan disfrutan de ver al bebé en una situación en la que no están acostumbrados como es en el agua ya que cuando son muy pequeños se mueven poco y cuando ves el cambio tan grande, es una experiencia super agradable”, explica la directora.

Peque Spa Albacete

Gracias al programa Sherpa, María José ha podido seguir formándose para mejorar su negocio. “Ha sido una experiencia super enriquecedora. Sabemos lo importante que es la formación, es un pilar básico del emprendedor, y poder disfrutar de la formación que nos han dado durante dos meses, profesionales que nos han ayudado y sobre todo que han puesto el foco en nuestro proyecto, que han visto nuestras ideas desde su punto de vista, y nos han ayudado mucho a mejorar cosas y a identificar errores, ha sido genial. El premio ha sido el proyecto en sí, no teníamos pretensiones de ganar y nos lo hemos ido encontrando, y ha sido maravilloso”, asegura.

“El Programa Sherpa ha sido una oportunidad increíble para aprender de grandes profesionales que dedican sus conocimientos y tiempo a ayudarte. Te hacer reflexionar y dar una vuelta de tuerca a tu proyecto, lo que significa trabajar en él renovando fuerzas e ilusión. Además las relaciones que se crean entre los compañeros son maravillosas y en muchos casos, una puerta más que se abre a colaborar y seguir creciendo”.

Peque Spa Albacete

Por el momento, no ha decidido en qué invertirá el dinero del premio aunque tiene tres proyectos en mente. “Nos gustaría invertir en marketing y redes sociales porque sabemos que es muy importante; también nos gustaría seguir vendiendo una imagen muy cuidada con fotografías de calidad pero para eso necesitamos un fotógrafo que no podemos tener y por otro lado estamos en contacto con una pediatra de Albacete y queríamos intentar ver si podemos ayudar a humanizar alguna sala de algún centro de salud de pediatría. No tenemos ni idea si está dentro del presupuesto, pero estamos en ello”, concluye.