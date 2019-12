Cuatro proyectos liderados por mujeres triunfan en la séptima edición del programa Sherpa

Ana Belén Flores Castillo (Manos de Lana) y María José Collado Gómez (Centro UnNido) han recibido los dos premios de 3.000 euros cada uno otorgados por el jurado, mientras que María José Argandoña García (Peque Spa) ha sido la ganadora de la votación popular online, por lo que también ha recibido la misma cuantía.

Cuatro proyectos liderados por mujeres han triunfado por tanto en esta séptima edición, lo que demuestra “el importante papel que ellas desempeñan en todas las acciones de emprendimiento de nuestra provincia”, tal y como ha dicho Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA.

“La mujer emprendedora ha tenido un papel muy relevante en este programa y en el conjunto de la economía, con proyectos destacados en varios sectores. Las mujeres de nuestra provincia tienen un elevado espíritu empresarial, contribuyen a crear empleo y al crecimiento y competitividad; sus logros, en definitiva, aportan a la sociedad riqueza, empleo y diversidad de opciones para los consumidores”, ha indicado Artemio Pérez.

Durante su intervención, el presidente de FEDA ha detallado que a lo largo de las siete ediciones se han recibido más de 800 solicitudes de toda la provincia para participar en el Programa, de los que 245 han sido seleccionados, el 47% de ellos liderados por mujeres. Con estos cuatro premios ya son 34 los proyectos ganadores que han alcanzado los 105.000 euros.

Artemio Pérez ha señalado que más de un 74% de los proyectos sobreviven pasados los doce primeros meses, "una estadística que da la vuelta a la estadística nacional, que dice que sólo el 25% de las iniciativas emprendedoras sale adelante pasado el primer año".

Artemio Pérez Alfaro ha estado acompañado por Juan Martínez Moraga, vicepresidente de FEDA; Vicente Casañ, alcalde de Albacete; Francisco Valera, vicepresidente de la Diputación Provincial, y Fernando Gimeno, director del centro de banca clientes del BBVA en Albacete. Todos ellos han puesto sobresaliente a este Programa que, con su colaboración, lidera FEDA y que pone en el mapa de la provincia a los emprendedores. En este acto de clausura, las dos instituciones y BBVA han manifestado su compromiso para continuar con la edición de 2020.

Cómo convertir fracasos en éxitos

La parte inicial de este evento final del Programa Sherpa ha contado con la Conferencia ‘Cómo convertir fracasos en éxitos’, con el periodista Juanma Romero, presentador del programa 'Emprende' en La2 de Televisión Española.

A base de su propia experiencia profesional y de los duros golpes que ha recibido en su vida, Juanma Romero ha ido explicando a los emprendedores cómo ha aprovechado sus fracasos para sacar partido.

"Hay tres formas de emprender: tener una idea y llevarla a cabo, copiar una idea que existe y mejorarla, o coger una franquicia. Todo lo demás es darle vueltas”. El periodista ha finalizado con un mensaje a los emprendedores: “Lánzate a la piscina, pero asegurándote dos cosas, que la piscina tiene agua y que sabes nadar”.

Ganadoras y sus testimonios

EICA, estudio de ilustración y cómic Albacete es un lugar en el que se educa en la creación y composición de imágenes y su narrativa. Dos aulas, una con técnicas tradicionales de dibujo, y en la otra con nueva tecnología digital de última generación. En EICA también se desarrollan proyectos por encargo para empresas y particulares y talleres educativos para diferentes colectivos.

“Este programa ha sido realmente intenso para mí, ya que lo he coordinado con el inicio de mi actividad, lo que ha supuesto un auténtico tetris que ha afectado a todo mi entorno, pero su utilidad es un hecho. Sherpa me ha conectado a profesionales con los que realizaré diversas colaboraciones. Gracias a sus clases y consultorías ha evolucionado la idea inicial de mi proyecto adaptándolo mejor al cliente. Además he aprendido a trabajar con un programa financiero de viabilidad que encuentro muy práctico”.

Manos de Lana, es "emoción con tradición y diseño con corazón en lana virgen". Taller de diseño y producción de piezas artesanales con lana afieltrada donde se fusionan procesos tradicionales con técnicas y diseños actuales. Se ofrecen productos únicos, creativos, funcionales y sostenibles de lana que calman el estrés y el del hogar y conectan con la naturaleza. Talleres de inserción sociolaboral y talleres de ocio y actividades para el público en general en base a la lana con fines terapéuticos

“Sherpa ha sido para mí: iniciativa, compromiso, conocimientos, sinergias, compañerismo, magníficos profesionales, un levantarte y caminar no solo a nivel de proyecto sino en muchos aspectos de la vida. ¡Gracias Sherpa!”

Centro unNido, es un centro de logopedia, psicología y fisioterapia infantil. Emplea una metodología basada en una intervención coordinada entre todo el equipo de unNido, sobre los intereses y necesidades de cada persona, considerando a la familia como una pieza clave para asegurar el éxito y la funcionabilidad de la terapia. Se trabajas en el centro y se extiende la intervención al entorno natural del niño.

“Este programa es fantástico. Es de calidad. Me siento muy afortunada de haber sido elegida. Hemos aprendido sobre los campos más prioritarios que componen una empresa y los formadores han sido personas cercanas con altísimo conocimiento de las materias a impartir. Me quedo con todo, aprendizajes, herramientas, consejos…pero especialmente con todas las personas con las que he compartido este camino. Me llevo conmigo un montón de buenos momentos. ¡Gracias!”.

Por último, Peque Spa Albacete es el primer spa para bebés de toda la región. Un espacio mágico en el que las familias pueden disfrutar de experiencias inolvidables en un ambiente íntimo y acogedor. Combinando los beneficios de la hidroterapia y el masaje para conseguir el bienestar del bebé. Según las necesidades de los peques, se encuentran desde las sesiones más estimulantes, relajantes o aquellas con fines más terapéuticos (cólicos, hipotonías, estreñimiento,…) siempre elaboradas desde el amor

“El Programa Sherpa ha sido una oportunidad increíble para aprender de grandes profesionales que dedican sus conocimientos y tiempo a ayudarte. Te hacer reflexionar y dar una vuelta de tuerca a tu proyecto, lo que significa trabajar en él renovando fuerzas e ilusión. Además las relaciones que se crean entre los compañeros son maravillosas y en muchos casos, una puerta más que se abre a colaborar y seguir creciendo”, concluye.