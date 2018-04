La invasión de conejos ha provocado pérdidas de 600 millones de euros, según los afectados

La Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos ha anunciado que han cancelado al tractorada programada para el próximo 25 de abril, ya que se reunirán el día 27 de este mes con los representantes de la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. A dicho encuentro llevarán una suerte de decálogo con las medidas que consideran apropiadas para afrontar la "plaga" de un conejo "híbrido" que ha pasado de afectar a 50 municipios en 2016 a actualmente unos 274 en toda la región.

Así lo explicó Félix Mendoza, agricultor de la Villa de Don Fadrique y responsable de la Plataforma acompañado de agricultores de las provincias de Cuenca y Toledo. Los profesionales recordaron que ya hace unos nueve años hubo manifestaciones de los agricultores también por una plaga de conejos y las pérdidas económicas en los cultivos de cereales y viñedos. "Queremos que se pongan a trabajar y que busquen soluciones al problema", recalcó Mendoza. Y es que las pérdidas de toda la región llegarían, según sus cálculos, a los 600 millones de euros.

El daño, recalcaron, afecta especialmente a los cultivos leñosos, puesto que tras sufrir la presencia de los conejos pueden llegar a tardar hasta 8 años en volver a crecer. En este sentido, los agricultores han criticado que se han roto las "reglas sagradas de la Naturaleza" con la introducción de los conejos "híbridos" que son más grandes que los conejos de monte, y llegan a criar el doble. Entre otras cosas, han señalado que llegan a subirse a los árboles algo que "no habían visto" con las especies autóctonas "en peligro".

"Pedimos a las administraciones que no echen balones fuera. Si el problema lo han creado las administraciones que lo soluciones, los perjudicados somos los agricultores que somos el primer ecologista", aseguró Mendoza. En este sentido, han reivindicado que mientras el conejo de monte autóctono está en peligro, el "híbrido no equilibra el ecosistema" y "encima" destroza las cosechas" y especies como el lince "no los cazan". Insisten, igualmente, que son animales introducidos en programas "como el Life" y que la administración intenta negar una realidad que consideran evidente.

"Nos gustaría ver los lobbies medioambientales y saber por qué no quieren proteger la liebre o la perdiz autóctona. El hombre ha tocado una especie y la ha mezclado con otros, queremos saber qué piensan hacer los lobbies con estos animales", afirmaba Mendoza. José Antonio Corrales, agricultor de Villacañas, afirma que la especie invasora "incordia" a los otros animales y "aniquila" las cosechas y exigen de esta manera que los responsables de la situación busquen soluciones "ya" porque la presión que sufren los agricultores es "muy grande". En este sentido, recordaban también que quedan unas dos semanas para el brote de las viñas y que temen que los conejos las ataquen.

Finalmente, han advertido de que si ven que "los vuelven a tomar por tontos" y les "dan largas" los tractores saldrán a la calle a protestar "porque es nuestro derecho". "Queremos que cuenten con nosotros, que nos pregunten y que no se vuelva un mal endémico de la zona", explicó Mendoza. En este sentido, han afirmado que en 2009 sólo se soltaron unos 4.000 conejos y que esto ha provocado que unas 770.000 hectáreas se vean afectadas por el animal. "Por lo bajo", afirman y calculan igualmente que los daños en Castilla-La Mancha son el 25% del total de los problemas provocados por fauna salvaje de toda España. Igualmente, advierten que finalmente los daños son "incalculables" porque se refieren también a una pérdida de valor patrimonial de las fincas afectadas.