La inversión de los Presupuestos Generales del Estado en la región ha caído en más de un 35% desde 2011

Ya se conoce la inversión de los Presupuestos Generales del Estado prevista para 2018 en Castilla-La Mancha. El total es de más de 589 millones de euros, lo que supone un aumento del 37,8% en relación a 2017, y un total de 290,13 euros por habitante lo que se sitúa por encima de la media nacional. Sin embargo la inversión también ha caído, en el caso de las que vienen por parte de los ministerios. Ésta es unos cuatro millones de euros menor que en el 2017, llegando a los 296 millones de euros. Esto supone un 1,4% menos que el año pasado.

Las inversiones destinadas a Castilla-La Mancha ha sufrido una gran caída en los últimos diez años. No llega a los niveles de 2017, cuando la inversión apenas superaba los 427 millones de euros y se convertía en la más baja de la década pero sí se mantiene en niveles que distan mucho de los alcanzados cuando gobernaba el PSOE. En 2008, por ejemplo, la inversión 'territorializada' en Castilla-La Mancha (es decir, total) de los Presupuestos Generales del Estado era de 898.146.400 euros. Esto se elevó hasta superar los mil millones de euros en 2009 y hasta los 1.318.839.859 en el 2010.

Con la llegada del PP, sin embargo, la caída no ha parado. En 2011, la inversión bajó a los 922.804.290 euros y luego pasó a los 855.401.730 euros, 613,7 millones de euros y los 491.699.390 euros en los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Hubo un ligero aumento en 2015, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas del mismo año, lo que permitió superar los 500 millones de euros y que se mantuvo también en el 2016 hasta rondar los 600 millones de euros. Sin embargo, en 2017 se destinaron más de 100 millones de euros menos a la región.

En cuanto a las provincias, este año Albacete y Guadalajara han perdido inversión en relación a 2017. Por otro lado, otras como Cuenca han recibido un 147,3% en cuanto al año pasado y Toledo ha crecido en un 57,7%, mientras que Ciudad Real en un 26%.

Sin embargo, en la comparativa de los últimos diez años, la inversión en la provincia albaceteña ha caído desde los 268,8 millones hasta los 98.321.920 euros. Los años en los que la provincia ha tenido menos inversión son el 2014 y el 2015, cuando se destinó 58.783.610 y 59.946.370 euros a la provincia. La caída ha sido similar en Ciudad Real, que ha visto sus inversiones cortadas en cerca de un tercio desde 2008 cuando la partida era de 347,2 millones. Este año, sin embargo, es de 105.577.520 euros.

Cuenca se ha recuperado notablemente, como ya hemos señalado, si se toma en cuenta la partida destinada en 2017 que era de 82.909.190euros. Este año llega a los 204.997.890, pero en 2008 era de 382.499.520 euros. La caída en las inversiones no paró hasta 2012 y se recuperó en 2013 pero siguió cayendo hasta el año pasado. Guadalajara, por su parte, no ha sufrido caídas tan significativas como el resto de las provincias, y se ha mantenido con unas inversiones que no sobrepasan los 100 millones de euros en la última década. Si se compara el 2008 y el 2018, la provincia ha perdido unos seis millones de euros.

El caso de Toledo, finalmente, contrasta con el de Guadalajara, ya que las inversiones de la provincia han pasado de los 246.697.220 euros hasta ni siquiera llegar a los cien millones de euros en este año. Concretamente, 97.602.630 euros. Las inversiones en la provincia no se han recuperado desde la espectacular bajada desde los 223.113.640 euros hasta los 96.500.850 euros en 2013. Incluso, en 2017 las inversiones apenas superaron los 60 millones de euros.