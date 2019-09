'Élite' (2ª Temporada): Nada nuevo en el colegio de Las Encinas

¡Vuelve ‘Élite’! Vuelve la segunda temporada de los adolescentes tróspidos, del sexo, las drogas, el pijerío y del trapeo. El regreso de una fórmula que triunfó y que, sin duda, Netflix la utilizará las veces que haga falta hasta sacar la última “puñetera” gota a su particular gallina de los huevos oro. ¿Eres adicto a los estudiantes de Las Encinas? Pues dale al play que te vas a enganchar de nuevo.

La serie original de Netflix creada por Carlos Montero (‘Física y Química’) y Darío Madrona (‘Los Protegidos’). El éxito de su primera temporada fue una auténtica sorpresa: “Uno especula en su cabeza con todas las posibilidades (algunas no muy buenas) pero el éxito te suele llegar de sopetón. No teníamos ni idea de cómo iba a reaccionar el público”, explica en nuestra entrevista Madrona. Sin embargo, casi un año después, ‘Élite’ estrenará su segunda temporada -con la tercera en proceso-. ¡Viva el fast food!

Foto: loslunesseriefilos.com

Empieza un nuevo curso en Las Encinas y los protagonistas de la primera vuelven a las andadas entre el faralae, dimes y diretes, nuevos personajes y las consecuencias del dramático final de la primera temporada. Todo bien, ¿no? Y yo que me alegro. Eso sí, como era de esperar, no todos encajan de la misma manera la muerte de Marina. Los secretos y mentiras en torno a esto será el punto inicial de estos nuevos capítulos que se estrenan el día 6 de septiembre.

Guzmán, Lu, Samuel, Nano, Christian, Ander, Omar, Carla, Nadia, Polo -y las nuevas incorporaciones: Cayetana, Rebeca y Valerio-, tendrá muy presente todo lo relativo al asesinato de Marina. Además, esta segunda temporada, sin ahondar en spoilers, vuelve a repetir en la misma estructura narrativa: con dos líneas temporales y giros de guion -”increíbles”-, por doquier.

Foto: loslunesseriefilos.com

Todo cabe en la fórmula de este drama juvenil, no le falta ningún tipo de ingrediente: amor, sexo, drogas, fiesta, conspiración, redes sociales, envidia o corrupción, entre otras. ¿Cuándo sacan estos chicos y chicas tiempo para estudiar? Eso sí, estos nuevos episodios parece que van a optar, bajo la misma estructura, por incluir elementos más oscuros y “malévolos” que, en la primera temporada, como elemento diferenciador -el único-.

La nueva temporada de ‘Élite’ vuelve a invitar aquellos que cayeron en sus garras a una nueva adicción. Para qué cambiar la fórmula de la Coca Cola si te ha funcionado la primera vez tan bien; eso sí, es un poco más de lo mismo. Vuelven a meter en la misma coctelera más misterio, temáticas parecidas, adolescentes tróspidos y giros sorpresivos con una pizca más de maldad.

Foto: loslunesseriefilos.com

El problema, al optar prácticamente por algo tan parecido es que pueda a llegar a ser tan predecible como aburrida y, por consecuencia, pierda a las primeras de cambio aquellos que no fueron su público objetivo -y acabaron en las redes de ‘Élite’-. Eso sí, no dudo que la gran parte de la gente vuelve a consumir la serie como si no hubiera mañana. Sin embargo, creo que la pérdida de ese factor sorpresa, los mismo errores -antes perdonados- y la misma fórmula le pasen factura a la serie.

‘Élite’ regresa el 6 septiembre a Netflix apostando por las mismas señas de identidad. Para sus fans serán como cantos de sirena, pero ¿y a los demás? Sin embargo, ¿hay derecho a exigir algo más a la serie?