Las negociaciones para la candidatura de confluencia entre Ganemos y Podemos en Albacete se estancan

Las negociaciones para llegar a una candidatura de confluencia en la ciudad de Albacete que integre a los partidos que componen Ganemos Albacete y Podemos están estancadas. El motivo, la conformación de las listas. Mientras que Ganemos ha pedido unas primarias abiertas, Podemos Albacete no está a favor de esta postura, y hasta que se deciden solo media el silencio. Esto ha llevado a Ganemos Albacete a dar un paso al frente y decidir seguir con el proceso de confluencia por su cuenta, sin descartar que Podemos se sume.

“Marcamos nuestros propios tiempos y nuestra propia hoja de ruta visto el impás en el que se encuentran las negociaciones”, ha señalado a esta redacción Jose Antonio Peñaranda, miembro de Ganemos Albacete. Que los partidos y colectivos que componen la marca Ganemos Albacete sigan con su propia hora de ruta no significa, según Peñaranda, que se hayan roto las negociaciones. Es decir, “no cerramos la puerta a nadie ni esto significa que descartemos a Podemos Albacete ni mucho menos”.

La falta de respuesta en el plazo solicitado es lo que ha llevado a Ganemos a dar este paso y seguir adelante. “Están estirando los tiempos”, añade Peñaranda que asegura que las semanas pasan “y no se puede esperar ya más”.

Esto no aboca a la confluencia al fracaso, según expone Peñaranda. “Confluencia habrá si o si en Albacete, eso Ganemos lo tiene claro. La cosa es quienes conformarán esa confluencia”, ha insistido, toda vez que asegura que la intención de Ganemos es conseguir que en esa candidatura de unidad estén el mayor número de organizaciones posibles.

Ahora, de manera pública, Ganemos inicia su propia hoja de ruta para conformar esa candidatura unitaria a la Alcaldía de la ciudad de Albacete, la mayor de toda la región con la vista puesta en la experiencia vivida en los últimos años porque “estamos contentos con el resultado obtenido estos cuatro años y queremos un confluencia más objetiva”, dice Peñaranda.

Precisamente el dar valor al trabajo hecho a lo largo de esta legislatura por Ganemos Albacete en el Ayuntamiento de la capital es lo que ha llevado a los grupos y partidos que conforman la marca a proponer esas primarias abiertas que han llevado al escollo a las negociaciones con Podemos. “Ellos tienen otra forma de definir la lista”, insiste el miembro de Ganemos mientras que Podemos Albacete es partidario de pactar una lista en la que cada formación política tenga su puesto de salida en la candidatura.

Ahora, dice Peñaranda, y “dada la fecha en la que nos encontramos y el punto muerto en el que se encuentran las negociaciones, las actuales partes que forman Ganemos Albacete consideran que el proceso no puede demorarse más”.

Reunión IU y Podemos para la candidatura en Albacete, el pasado 24 de abril.

Casos de Guadalajara y Villarrobledo

Aunque todavía no hay “nada descartado” en el caso de la candidatura de la ciudad de Albacete, si no se llegara a un acuerdo con Podemos para la confluencia, no sería el primer caso de la región, ni de la provincia de Albacete. Hace unos días Izquierda Unida Villarrobledo anunciaba que se presentaría con su propia marca, sin Podemos, a las municipales de esta localidad, una de las más grandes de la provincia.

En Guadalajara tampoco ha sido posible unir a los partidos de izquierdas en una única candidatura. Allí la Plataforma ‘Más de un Ciudadano’, a la que pertenece la concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez, se presentará a las próximas elecciones municipales bajo el proyecto que se gesta a través de la Plataforma ‘A Guadalajara hay que Quererla’ con idea de conformar un nuevo partido político de cara las próximas elecciones bajo una marca nueva que nace solo con pretensiones municipalistas de presentarse en la capital.

Esto se traduce en que la formación Ahora Guadalajara, bajo el que hoy están Equo, Más de un Ciudadano e IU en el Ayuntamiento guadalajareño, desaparecerá como partido para las próximas elecciones municipales tras decidir IU sumarse al proyecto de Unidas Podemos, mientras que Equo y Más de un Ciudadano formarán parte de un nuevo proyecto político municipalista.