Las cinco provincias de Castilla-La Mancha se levantan este 27S contra la emergencia climática

Las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha se unen a la Huelga Mundial por el Clima que tendrá lugar este viernes 27 de septiembre, y para la que se celebrarán numerosas manifestaciones y actos reivindicativos. Se trata del último día de la semana de acción convocada por el colectivo Fridays for Future, liderado por la joven Greta Thunberg. En España, más de 300 organizaciones se adhirieron a un manifiesto en el que se pedía la "defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo". El objetivo, señalan las organizaciones convocantes, es "exigir medidas efectivas" ante la emergencia climática, que ha sido declarada en Castilla-La Mancha esta misma semana.

Toledo

La capital autonómica apoyará la movilización con diversas acciones que ya han puesto en marcha durante esta semana y la participación de más de una quincena de colectivos de la ciudad y de diversos municipios de la provincia, que se unirán este viernes para reclamar un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos.

En concreto, 'Alianza por el Clima Toledo' añade diversas reivindicaciones locales y regionales dirigidas a la defensa el río Tajo, el grave problema del amianto y los residuos descontrolados, la proliferación de macrogranjas en la provincia, la falta de respeto por los espacios naturales o la contaminación del aire.

Las actividades que han llevado a cabo en el campus de la Fábrica de Armas -performances, charlas de crisis climática y acciones con poesía y música- se extenderán con la convocatoria del viernes, que arrancará a las 19.00 horas en el parque de Safont con una marcha que llegará hasta la plaza de Zocodover, pasando por la puerta de Bisagra. Bajo el lema 'Frente al cambio climático: ¡cambiemos el modelo!', los actores sociales que han promovido este movimiento ciudadano en Toledo confían en redoblar apoyos este 27S.

Asimismo, algunas organizaciones ecologistas y sociales realizarán un cierre de 24 horas de sus oficinas e instan a otros actores a un cierre total o parcial durante el desarrollo de la manifestación. Las organizaciones y plataformas convocantes hacen además un llamamiento a toda la población para que en las oficinas, colegios, ayuntamientos y otros lugares de trabajo se realicen concentraciones simbólicas de cuatro minutos y 15 segundos, entre las 11.00 y las 12.00 horas de la mañana de ese mismo día.

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina no ha quedado exenta a esta movilización y ha convocado a toda la sociedad el próximo viernes a las 20.00 horas en la plaza del Pan, donde leerán también el manifiesto internacional que reivindica acciones concretas para el futuro del planeta. 'Talavera contra la crisis climática' es el nombre con el que se aglutinan un grupo de ciudadanos que han hecho su registro en #FriadysForFuture y #ClimateStrike para facilitar la divulgación del evento y darle visibilidad a este apoyo internacional.

Recuerdan que el movimiento internacional de estudiantes Fridays For Future lleva cerca de un año haciendo huelga cada viernes frente a "la inacción política contra el cambio climático". "Inspirados por Greta Thunberg y esgrimiendo la premisa de 'No hay plan B porque no hay un planeta B'", demandarán también desde la Ciudad de la Cerámica acciones concretas a los gobiernos con el fin de conseguir los objetivos marcados por el Acuerdo de París y "evitar el colapso climático".

Cuenca

De su lado, en Cuenca, esta movilización cuenta con el respaldo de más de 20 colectivos que han decidido aliarse ante "el deterioro de un gran número de ecosistemas fundamentales para sostener la vida humana". Las acciones que van a llevar a cabo en la capital conquense comenzarán a las 18.00 horas en la plaza de España, donde han convocado una 'bicricrítica' para hacer un recorrido con las bicicletas por el centro de Cuenca, según explica el portavoz de Alianza por el Clima Cuenca, Iñaki Ramís.

A partir de las 19.00 horas, también se llevará a cabo una concentración en Carretería, donde también leerán el manifiesto global y expondrán su postura sobre "una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción y consumo que ha demostrado ser incapaz de garantizar la vida en condiciones de dignidad para millones de personas de nuestra generación y de todas las generaciones futuras".

"Aunque nuestra visión es de responsabilidad y solidaridad global, Cuenca forma parte de esta red responsable de las emisiones causantes del cambio climático, y a la vez no estará al margen de sus efectos", señala Ramís, que agrega que Alianza por el Clima Cuenca "no se va a conformar con una declaración sin contenidos concretos y ambiciosos", tal y como define la emergencia aprobada por el Gobierno regional.

"Pedimos medidas concretas y radicales en relación a la movilidad en nuestra ciudad, un cambio de modelo energético sin falsas soluciones como la nuclear, reducción de los niveles de consumo de materiales y energía, además de otras medidas que deben ser concretadas", explica el portavoz del movimiento, que alude también a los macrogranjas como una de las causantes del impacto climático en la provincia. "El 27 y todos los viernes, saldremos a la calle, y no pararemos hasta que tengamos garantías de que dejamos a nuestros hijos un planeta en el que puedan vivir con dignidad y buscar la felicidad".

Ciudad Real

Decenas de organizaciones de toda la provincia ciudadrealeña se han unido en la Alianza por el Clima, como un primer paso para luchar contra la emergencia climática. Así lo explica Lorenzo Flores, portavoz de la plataforma, que ha recalcado que aunque ha sido un poco "precipitado", el movimiento que recién ha nacido quiere exigir que las declaraciones de emergencia climática traigan consigo medidas concretas y que no se queden en "papel mojado".

Entre otros, señalan que en la provincia hay distintos motivos para apoyar una movilización por el clima, como ocurre con la situación de los humedales, los proyectos de minería que han amenazado el territorio o las macrogranjas que se han querido instalar en la provincia. "La manifestación ha sido el detonante de un proceso que será más largo, porque queremos seguir adelante", asegura Flores. La Alianza por el Clima de Ciudad Real ha convocado para el próximo viernes 27 de septiembre a las 19.30 horas una concentración frente a las puertas del Ayuntamiento. El Consistorio de la localidad aprobó este año también una moción contra el cambio climático.

Guadalajara

En la capital de Guadalajara, la manifestación por la 'Emergencia climática' comenzará a partir de las 19.00 horas, y tendrá lugar desde el Palacio del Infantado hasta el Parque de la Concordia. La música de 'Amor, amar, danza' y del grupo 'Grand Vermouth' comenzará a las 20.15 para pedir que se evite el "calentamiento del planeta que ponga en evidencia la supervivencia de la especie humana, animal y vegetal". Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción, ha recordado que en la provincia hay una serie de problemas, como la de la sequía que afecta a pueblos incluso alrededor de la cabecera del Tajo.

"Durante el verano, vemos como estas localidades necesitan incluso de un camión cisterna para poder tener agua", recuerda. Entre otras razones, también señala que existe un mapa de aguas contaminadas por nitratos que "no ha sido actualizado desde 2003" y que también supone potencialmente un peligro para la ciudadanía. Además, desde Ecologistas han criticado la declaración de emergencia climática que se ha hecho desde el Gobierno regional que han calificado de "improvisada" y "desnortada".

Albacete

La huelga llega este viernes a Albacete promovida por Fridays for future con la colaboración de Ecologistas en Acción y la Sociedad Albacetense de Ornitología. En este sentido se realizará una manifestación que partirá desde la Subdelegación del Gobierno, dónde se leerá un manifiesto con las reclamaciones para el Gobierno Central, y acabará en el Ayuntamiento, donde se leerá otro manifiesto con las reivindicaciones municipales.

En el caso de Albacete, las reivindicaciones pasan por apostar definitivamente por la disminución del tráfico en la ciudad ya que una de las principales causas de emisión de dióxido de carbono es el tráfico motorizado, y respecto a lo que, tal y como asegura José Julio Del Olmo de Ecologistas en Acción, "no se ha hecho nada desde el Ayuntamiento, solo se han ensanchado las aceras para que el tráfico vaya más lento, lo que no quiere decir que haya menos coches".

Además, consideran que hay que apostar por el transporte público, sobre todo por el tren como transporte más sostenible. En este sentido, también piden comunicar Albacete con sus pedanías y los pueblos de alrededor mediante transporte público ya que es una demanda reiterada y que evitaría que mucho tráfico privado entrase en la ciudad.