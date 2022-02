Cómo puedes frenar el cambio climático

Por si no te has enterado, el planeta se está calentando a causa de la actividad humana y esto amenaza la supervivencia de nuestra propia especie. Olas de calor sequías inundaciones aumento del nivel del mar pérdida de cosechas incendios forestales esto es solo un aperitivo de lo que puede ocurrir si el planeta sigue aumentando de temperatura.

Los científicos han dejado clara cuál es la solución: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo? Si te guías por lo que dicen los medios de comunicación y las campañas de loa gobiernos, hay muchas cosas que tú puede hacer.

Dejar de usar bolsas de plástico de usar y tirar.

Eliminar las pajitas de refrescos.

Cambiar las bombillas por otras de bajo consumo.

Comprarse un coche híbrido.

Sin embargo lo cierto es que hay poco, muy poco que tú puedas hacer para evitar el cambio climático. La mayor parte no está en tus manos.

Entre China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón suman casi el 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ninguno de estos países tiene planes para reducirlas significativamente. Por si esto fuera poco, el 70% de las emisiones en los últimos cien años se deben solo a 100 empresas petroleras. Son las mismas empresas que han negado los efectos del cambio climático y las que reciben subvenciones para que los combustibles fósiles sigan siendo baratos.

Ante este panorama es una reacción humana querer luchar, aportar algo. Pero ¿qué podemos hacer? Las acciones individuales cuentan, pero puede que no sean las que crees.Un estudio científico calculó el verdadero impacto de las acciones individuales, y este es el resultado, en toneladas de CO2 que dejaríamos de emitir por persona:

Reutilizar tu bolsa de la compra: dejas de emitir 5 kilos de CO2 al año

Cambiar una bombillas por LED: evitas 140 kilos de emisiones

Reciclar la basura: 210 kilos

Reducir el consumo de carne: 680 kilos al año

Comprar un coche híbrido: 1,2 toneladas

Si dejas de tener perro dejas de emitir 1,4 toneladas al año

Por cada vuelo que no tomas: 1,6 toneladas

Si dejas de tener coche: 2,3 toneladas menos de CO2

Si decides no tener un hijo ahorrarás a la atmósfera 60 toneladas de CO2 al año

Esto no quiere decir que tengamos de que dejar de hacer las pequeñas cosas. Por ejemplo, las bolsas de plástico terminan en el mar matando a la fauna marina, así que aunque no ahorremos mucho CO2, es algo que debemos hacer. Pero si de verdad queremos detener el cambio climático, las acciones individuales no bastan. Los verdaderos actores del cambio climático, gobiernos y empresas de combustibles fósiles, tienen que hacerse cargo de su responsabilidad.

El tiempo se acaba.