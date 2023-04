Los accidentes laborales mortales crecieron un 20% en la Comunitat Valenciana con 77 fallecimientos

Los accidentes de trabajo crecieron en el País Valenciano en 2022, especialmente los graves y mortales. El año pasado hubo 52.978 accidentes con baja en jornada de trabajo, 2.529 casos más en relación con el mismo periodo del año anterior y que representa un incremento del 5,0%; los accidentes graves fueron 367, con un aumento de 53 casos que representa un incremento del 16,9%; pero el peor dato fueron los accidentes mortales, que con 77 suponen 13 casos que en 2021, un incremento del 20,3%.

De los 77 casos de fallecimientos registrados, 28, es decir, el 36,4%, fueron por patologías no traumáticas (accidentes cardiovasculares); 13 casos, el 16,9%, fueron por accidentes asociados al tráfico y el resto, es decir, 36 casos, fueron accidentes traumáticos y representan el 46,8%.

Los sindicatos CCOO PV y UGT-PV han hecho balance de estos resultados con críticas a la situación. Así el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO PV, Jaume Mayor, ha lamentado que no se haya podido contener el nivel de siniestralidad, ni en el ámbito autonómico ni en el estatal. En referencia los accidentes más graves, los traumáticos o con resultado de muerte, Mayor ha destacado que son perfectamente evitables con una organización correcta del trabajo y una inversión mínima: “Se trata de los accidentes más frecuentes como las caídas en altura o los atrapamientos en máquinas. Con 100 euros se hubieran podido salvar muchas vidas. Y esto lo tienen que entender las empresas. La prevención de riesgos no debe ser una obligación meramente formal para las empresas, sino que ha de estar totalmente integrada en la actividad desde el primer minuto”.

No obstante, Mayor ha puntualizado que los accidentes de trabajo son la punta del iceberg de una realidad que no está registrada, como son las enfermedades profesionales, y ha puesto el foco en la falta de conexión entre el daño a la salud al trabajadora o a la trabajadora con el sistema público de salud y con la vigilancia de la salud laboral. “Sobre este tema tendremos que incidir porque muchas personas pierden la vida por cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo. Y cuando no se reconoce un problema no se poden medidas para corregirlo”, ha señalado.

CCOO PV emplaza a la Administración y a la patronal a abordar la figura del delegado o delegada sectorial o territorial de prevención. Así señalan que la siniestralidad crece en las empresas más pequeñas, precisamente donde no hay presencia sindical. Mayor recuerda que “en el tejido empresarial valenciano predomina la microempresa. La inmensa mayoría de los accidentes de trabajo se están produciendo en empresas de menos de 50 personas y muchísimos en empresas de menos de 10, en las que legalmente no se pueden plantear elecciones sindicales. Por tanto no hay personas con garantías para exigir el cumplimiento de la normativa”, ha explicado el dirigente sindical.

La vicesecretaria General, de Salud Laboral, Medioambiente y Cooperación de UGT PV, Marisa Baena ha lamentado estas cifras señalando que por su casuística la Comunidad Valenciana aglutina la mayor parte de los accidentes en empresas con menos de 50 trabajadores con cerca del 90% de los accidentes mortales y del 71, 7% de los graves.

CCOO PV, junto a UGT PV, la patronal autonómica CEV y la Dirección General de Trabajo firmarán este viernes 28, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una estrategia para hacer frente a los accidentes mortales y traumáticos en el País Valenciano.