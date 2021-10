Circuit Sonora: 30 concerts, 33 artistes

Sonora, el circuit de la música valenciana, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, torna a la carretera d’octubre a març amb el lema ‘La música et fa viatjar’ i presenta 30 concerts de 33 artistes valencians que en aquesta edició viatjaran a cinc localitats: Peníscola, Castelló, Bocairent, Alcoi i Alacant.

El circuit Sonora porta per tot el territori valencià els grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l’anterior edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura ha explicat que “el lema d’enguany de Sonora va molt lligat al mateix concepte del circuit: fer viatjar els nostres artistes pel territori i consolidar un cicle de concerts amb els triomfadors de cada edició dels Premis Carles Santos que permeta desestacionalitzar la cultura per a programar concerts en els mesos en què menys oferta sol haver-hi. Hem concebut aquest Sonora com un viatge apassionant i evocador a través de les propostes musicals dels nostres artistes, en tots els estils, i juguem amb aquestes idees tant amb la comunicació que en farem com en la imatge gràfica que s’ha proposat”.

Els artistes que formen part d’aquesta tercera edició de Sonora són Smoking Souls, Dani Miquel, Badlands, Pau Alabajos, Sierra Leona, Eva Gómez, Verdcel, Christian Penalba, Jamaican Jazz Lovers, Manolo Valls, Marcel el Marcià, Johnny B. Zero, Marala, Laura Esparza i Carlos Esteban, Polock, Néstor Mir, Cactus, Jazzwoman, Duna, Urbàlia Rurana, Mo’roots, Pool Jazz, Jonatan Penalba, Ana Zomeño, Spanish Brass, Trobadorets, Tarquim, Eva Romero & Manuel Hammerlinck, Pepe Zaragoza, Chema Peñalver, Pete Lala, Andreu Valor i Blackfang.

En aquesta edició, la imatge gràfica ha anat a càrrec de l’estudi Sud+Sud i l’espot del circuit és de Tresdeu. Tota la programació de Sonora es pot consultar en el web ‘circuitsonora.com’, en què també es poden comprar les entrades, que tenen un preu simbòlic de 3 euros en tots els concerts del circuit.