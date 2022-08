La Filmoteca d'Estiu anima a gaudir de pel·lícules premiades, aniversaris i l'univers Wong Kar-Wai

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha presentat en roda de premsa el cartell i la programació de la Filmoteca d’Estiu, que se celebrarà als jardins del Palau de la Música de València del 5 d’agost al 3 de setembre de 2022.

En la seua presentació, el director general de l’IVC ha assenyalat que “inaugurem aquesta edició amb ‘Espíritu sagrado’, una de les millors pel·lícules valencianes dels últims anys. L’òpera prima de l’il·licità Chema García Ibarra no només va obtindre el premi a la millor pel·lícula i al millor guió en la passada edició dels Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià, sinó que també ha sigut reconeguda com una de les grans revelacions de 2021 des de la seua estrena internacional en el Festival de Locarno”.

Abel Guarinos també ha destacat que “a més de l’habitual cicle amb les millors pel·lícules de l’any en versió original i la revisió de grans clàssics, la programació de la Filmoteca d’Estiu ofereix cinc títols fonamentals en la filmografia del prestigiós cineasta xinés Wong Kar-wai. Com en edicions anteriors, l’IVC continua apostant també per la subtitulació i la projecció de pel·lícules en valencià. Nou de les sessions de cinema estaran subtitulades en valencià, amb títols tan suggestius com la mítica ‘Cabaret’, de Bob Fosse, amb Liza Minnellli, ‘Fallen Angels’ o la premiada ‘Titane’”.

En l’acte, Guarinos ha estat acompanyat pel cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado, i per la dissenyadora valenciana Mar Hernández, coneguda professionalment com a Malota, que és l’autora del cartell i la imatge visual d’aquesta edició.

Per la seua banda, Mar Hernández ha assenyalat que “en la meua proposta he volgut representar i donar èmfasi a l’entorn natural on té lloc la Filmoteca d’Estiu. Moltes persones, per a assistir a les sessions, caminem o pedalem amb la nostra bicicleta a través dels jardins del riu i això forma part també de l’estimulant experiència que suposa gaudir de la Filmoteca d’Estiu cada estiu”.

Inauguració amb ‘Espíritu sagrado’

La Filmoteca d’Estiu s’inaugura el divendres 5 d’agost, a les 22.30 hores, amb la projecció del llargmetratge valencià ‘Espíritu sagrado’ (2021), una producció amb ajudes de l’IVC, escrita i dirigida pel cineasta il·licità Chema García Ibarra. Amb una duració de 97 minuts, la pel·lícula es podrà tornar a veure el dissabte 6 i el diumenge 7 d’agost en el mateix horari.

Menció especial del jurat en el Festival de Cinema de Locarno, l’òpera prima de García Ibarra va obtindre el premi Berlanga al millor llargmetratge de ficció en l’última edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià i el Fotogramas de Plata 2021 a la millor pel·lícula espanyola segons la crítica.

Rodada al barri de Carrús d’Elx i protagonitzada per un grup d’actors aficionats de la ciutat, encapçalats per Nacho Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde i Rocío Ibáñez, el debut en el llargmetratge de l’il·licità Chema García Ibarra és una història de ciència-ficció amanida amb elements de sàtira costumista, una estètica ‘kitsch’ molt mediterrània i un humor negre tan sinistre com surrealista.

Conformada per onze pel·lícules i 26 projeccions, la programació de la Filmoteca d’Estiu 2022 es divideix en tres cicles: ‘Univers Wong Kar-wai’ ‘Collita de premis’ i ‘Aniversaris cinèfils’.

Univers Wong Kar-wai

Conformat per cinc pel·lícules, la Filmoteca d’Estiu programa un cicle del cineasta xinés Wong Kar-wai, que després prosseguirà al setembre dins de la programació regular de la Filmoteca de València en la seu de l’edifici Rialto.

Tot i haver nascut a la Xina continental, Wong Kar-wai (Xangai, 1958) va estudiar i es va formar com a cineasta a Hong Kong, ciutat en la qual transcorren la majoria de les seues pel·lícules. Considerat com un dels grans directors del cinema actual, Wong Kar-wai es caracteritza per un mètode de treball i un estil únics, molt vinculats a la seua col·laboració amb el director de fotografia Christopher Doyle.

Wong no parteix d’un guió tancat, sinó que crea les seues pel·lícules en el rodatge a partir d’idees merament esbossades. Potser és d’aquesta immediatesa creativa impulsada per la intuïció, i del tractament fragmentari, a vegades quasi oníric, que dona a l’espai i al temps, d’on sorgeixen la cadència sensual i la potència evocadora de les seues pel·lícules.

Les seues pel·lícules són de ritme lent, on tot s’insinua i on res resulta obvi. Conten històries de cors trencats i amors impossibles, de records escruixidors i secrets mai revelats.

El cicle de la Filmoteca d’Estiu presenta en ordre cronològic cinc dels títols més destacats del director i guionista xinés: ‘Chungking Express’ (1994) (8 i 9 d’agost); ‘Fallen Angels’ (1995) (16 i 18 d’agost), ‘Happy Together’ (1997) (22 i 23 d’agost); ‘Deseando amar’ (2000) (25, 26 i 27 d’agost), i ‘2046’ (2004) (2 i 3 de setembre). ‘Fallen Angels’ i ‘Happy Together’ es projecten en versió original amb subtítols en valencià.

Collita de premis

En el cicle ‘Collita de premis’ es podran veure les pel·lícules guanyadores dels principals certàmens cinematogràfics. A més d’‘Espíritu sagrado’ (5, 6 i 7 d’agost), es projecten ‘CODA’ (2021), de Siân Heder, Oscar a la millor pel·lícula (14 i 15 d’agost), i ‘El buen patrón’ (2021), de Fernando León de Aranoa, Goya a la millor pel·lícula, entre altres guardons (19, 20 i 21 d’agost).

També es projecta en versió original amb subtítols en valencià la producció francesa de ciència-ficció ‘Titane’ (2021), de Julia Ducournau, guanyadora de la Palma d’Or a Cannes (28 i 29 d’agost).

Aniversaris cinèfils

Dins del cicle ‘Aniversaris cinèfils’ es projecta en versió original amb subtítols en valencià el musical ‘Cabaret’ (1972), dirigit per Bob Fosse i protagonitzat per Liza Minnelli, amb motiu del seu cinquanta aniversari (11, 12 i 13 d’agost). També està programat el clàssic de terror de cinema mut ‘Nosferatu’ (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau, que celebra el centenari (30 d’agost i 1 de setembre).

Quatre projeccions en valencià

De les onze pel·lícules que conformen la programació de la Filmoteca d’Estiu de 2020, quatre es projecten en versió original amb subtítols en valencià: ‘Cabaret’, ‘Titane’ i dos títols de Wong Kar-wai: ‘Fallen Angels’ i ‘Happy Together’.

Patrimoni audiovisual valencià

Com en anteriors edicions, totes les sessions de la Filmoteca d’Estiu s’obrin amb la projecció d’una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper-8 mm i 9,5 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de pel·lícules familiars de temàtica estiuenca, pàgines d’un àlbum de família que recorre diverses dècades.

Aquestes projeccions serveixen per a recordar la missió essencial de l’Arxiu de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.

Horaris i venda d’entrades

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l’abonament de deu sessions. La programació per dies i la venda d’entrades anticipades en línia estan disponibles en la web Filmoteca Estiu.

La Filmoteca de València manté la seua oferta cinematogràfica a la ciutat durant el mes d’agost amb la celebració de la Filmoteca d’Estiu i les seues projeccions a l’aire lliure. Els criteris de programació de la Filmoteca d’Estiu són els mateixos que se segueixen la resta de l’any a la sala Berlanga: versió original, qualitat en les projeccions i un preu assequible.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu, que organitza tots els anys l’IVC, és possible també gràcies a l’Ajuntament de València, que cedeix els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions, i al patrocini de Cerveza Turia.