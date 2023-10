Paolo Sorrentino recull la Palmera d'Honor de la 38a Mostra de València

La gala inaugural de la 38a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani ha desplegat aquest dijous la seua catifa roja en el Palau de la Música. València es convertirà fins al pròxim 29 d'octubre en l'aparador de les estrenes nacionals de les produccions audiovisuals internacionals amb el Mediterrani com a eix.

El gran protagonista de la nit, a més del cine, ha sigut el guardonat director Paolo Sorrentino, que ha rebut la Palmera d'Honor del festival. L'autor de ‘La gran belleza’, ‘La juventud’ o ‘Fue la mano de Dios’, ha recollit el premi de les mans de l'actor Javier Cámara, protagonista de ‘The Young Pope’. El cineasta italià, que es va mostrar “molt feliç i honrat pel guardó”, va rebre l'aplaudiment unànime del públic de la sala Iturbi del Palau de la Música. “És un poc prompte per a tindre un premi a tota la carrera, però espere que m'òbriga altres possibilitats”, va ironitzar el cineasta.

Altres de les protagonistes de la nit van ser les integrants del jurat internacional, que està format enguany per Maria Hatzakou (Grècia), Diana Al-Halabi (Líban), Fatma Cherif (Tunísia), María Trénor (Espanya) i Michela Occhipinti (Itàlia) i que van mostrar, amb contundència, la seua indignació pel que està ocorrent a Gaza.

La gala, dirigida per Anna Marí i presentada per Paloma Vidal i Daniel Tormo, ha recordat que les dotze pel·lícules que competiran enguany per la Palmera d'Or seran, com sempre, estrenes a Espanya, i procedeixen de països com Itàlia, Líban, Síria, el Marroc, Egipte, França, Albània, Palestina, Portugal, Turquia, Sèrbia, Croàcia o Espanya. A més, la Secció Oficial inclou també, fora de competició, el documental italià ‘Massimo Troisi: Somebody Down There Likes Me’, dirigit per Mario Martone.

Una selecció diversa tant en gèneres -comèdia, drama, gènere fantàstic o formats híbrids- com en temàtiques, ja que aborda qüestions tan diferents com els conflictes familiars, la lluita del poble kurd, les relacions homosexuals o episodis de la història europea recent.

Després de la gala es va projectar la pel·lícula inaugural ‘Marina Unplugged’ del director Alfonso Amador, que va fer seues les paraules del director artístic de la Mostra, Eduardo Guillot: “Tota pel·lícula és política i tota decisió de programació és política. Tan polític és apostar per una programació frívola com fer-ho per una que s'implica més amb la realitat. Des del seu naixement, en els anys 80, Mostra de València ha sigut sensible a les situacions que s'estaven generant en el Mediterrani i, des que vam tornar, sempre ha estat present recuperar el sentit que tenia aquella Mostra, no la dels últims anys”.

La 38a edició de Mostra de València-Cinema del Mediterrani està organitzada per l'Ajuntament de València i compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño i À Punt Mèdia com a mitjà oficial.