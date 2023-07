La valenciana Sandra Monfort actua al Central Park de Nova York amb el trio Marala

La música en valencià es farà sentir en el cor de ‘la gran poma’. El trio Marala, de què forma part la valenciana Sandra Monfort, actua dissabte dins del festival SummerSatge al Central Park de Nova York.

Milers d’espectadors es preveu que acudisquen al pulmó verd de la gran ciutat per escoltar Sandra Monfort (Pedreguer, 1992), Selma Bruna (Sant Cugat del Vallès, 1994) i Clara Fiol (Palma, 1995) amb els seus accents valencià, català i mallorquí d’una mateixa llengua presentant la seua Jota de morir, que es va llançar el mes de setembre passat.

La participació de Marala en el SummerStage s’emmarca dins del projecte ‘Catalan Sounds on Tour’, una iniciativa impulsada per l’Institut Ramon Llull per a facilitar que músics que canten en català actuen en escenaris internacionals de rellevància. D’aquesta manera arriben per quarta vegada al festival SummerStage de Nova York, organitzat per Capital One City Parks Foundation.

En aquesta ocasió, les actuacions són en clau 100% femenina. Així, al costat de Marala actuaran Queralt Lahoz, Lia Kali i DJ Trapella. Els concerts, que es duran a terme de les 18 a les 22, són gratuïts i prèviament es gravarà un episodi en directe del pòdcast cultural The Weekly Review, de Ràdio Primavera Sound. En edicions anteriors, el Catalan Sounds on Tour ha pujat a l’escenari de Central Park Mishima, Txarango, Sílvia Pérez-Cruz, La Iaia i Oques Grasses, entre altres.

El SummerStage té una trajectòria musical a Nova York que es va encetar el 1986. Durant els mesos d’estiu programa al voltant de noranta actuacions a Central Park i en altres parcs de la ciutat, amb un aforament d’unes 220.000 persones. Quant a la música, i amb la intenció de representar la diversitat del teixit cultural de la ciutat, el festival promou actuacions de tota mena de gèneres, com ara jazz, hip hop i indie, i fa programacions senceres d’un dia dedicades a un país o un territori.

Marala es presentarà a Nova York amb el seu segon treball Jota de morir, que va ser guardonat com a millor disc de música tradicional i popular i millor disc en els premis Carles Santos. És el segon treball del trio després d’A trenc d’alba (2020) que va ser reconegut amb el Premi Enderrock al millor disc revelació.