Agresión a un periodista de À Punt por parte de un defensor de los 'bous al carrer' en Vila-real

El periodista de À Punt Bérnar Giménez, conductor del programa de investigación Zoom, sufrió una agresión mientras realizaba un reportaje sobre los 'bous al carrer'.

La cuenta oficial de Twitter del programa denunió la situación insertando un vídeo en el que se aprecia el incidente: “Agresión a nuestro presentador @BernarGM mientras graba un reportaje sobre 'bous al carrer'. Se trata de un individuo que quiere defender su postura con violencia”, dice el tweet.

Según explica el propio Giménez a elDiario.es, “se trata de un reportaje grabado en Vila-real, Burriana y Puçol en el que de una forma equilibrada se ofrecen las diferentes sensibilidades y visiones de estos actos, tanto la economía y los puestos de trabajo que genera, como todo el tema del maltrato animal”.

El incidente se produjo el pasado 3 de septiembre en Vila-real: “Estaba entrevistando al presidente de la Comissió del Bou de Vila-real, José Pascual, y al concejal del Fiestas, Diego Vila, que fueron muy educados en todo momento y este señor ya venía increpándonos un buen rato. Nos gritaba ”¡canal 9, sinvergüenzas, manipuladores“. También llamó 'malparit' al concejal y en ese momento fue cuando yo le dije que defendiera sus ideas con educación. Entonces, mientras nos decía que no le grabáramos, me cogió con fuerza del micro, me zarandeó e me levantó el brazo como si fuera a pegarme”.

Por suerte, la cosa no pasó a mayores gracias a que el edil Vila le cogió el brazo y apareció otro hombre que se lo llevó: “Tengo que decir que fuera de esto no tuvimos ningún problema y que todo el mundo nos trató muy bien, me dijeron que no lo tuviéramos en cuenta, que ese individuo no representaba a la ciudad y se disculparon lo cual agradezco enormemente”.

Durante los actos taurinos tampoco tuvieron problemas en grabar todos los mecanismos que aplican para cumplir las medidas de seguridad, para evitar que entre menores y no pasó nada: “Eso sí, hemos podido comprobar que el mundo de 'bous al carrer' es muy hermético, nos ha costado mucho encontrar personalidades dispuestas a hablar, ya fueran ganaderos, veterinarios o festeros. Nunca habíamos recibido tantas negativas para hacer un reportaje”.