Un asesor del PP se quita la mascarilla en plena calle para hacer un 'story' de Instagram y burlarse del uso obligatorio

El asesor del PP en la Diputación de Castelló Álex Martí se ha burlado de la obligatoriedad de usar la mascarilla en la calle para evitar contagios de Covid-19, y se la ha quitado mientras hablaba para hacer un 'story' en Instagram en plena vía pública.

En su discurso que todavía tiene en su perfil, ironiza: "Me estoy jugando una multa millonaria por quitarme la mascarilla para hacer este 'story'". Posteriormente añade: "A ver si el señor de Instagram me echa de la red por quitarme la mascarilla, como a Marta López, de Mediaset". Se refiere a la extertuliana del programa Sálvame de Tele 5, despedida según la cadena por "conducta irresponsable" por aparecer en vídeos sin la mascarilla obligatoria.

No llevar mascarilla en la calle está calificado como una falta leve cuyo incumplimiento, por no llevarla o llevarla inadecuadamente, solo puede sancionarse con un máximo de 100 euros. Recientemente, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, hizo un balance de sanciones en agosto, que han llegado a unas 20.000, de las cuales un 90% eran por no llevar mascarilla o no respetar la distancia de seguridad. Calero también hizo un llamamiento a la responsabilidad individual tras revelar las cifras y recordó que las medidas "no sirven para nada" si cada uno no cumple las normas.