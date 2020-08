Las fuerzas de seguridad interponen 20.000 sanciones en un mes en las calles valencianas, el 90% por no usar mascarilla o no respetar distancias

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han interpuesto hasta 20.000 sanciones amparadas en el decreto de medidas de prevención para luchar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. El 90% de esas sanciones se han planteado por incumplir las distancias de seguridad, no llevar mascarilla o no llevarla correctamente durante el primer mes de vigencia del decreto sancionador, según informa la Delegación del Gobierno en Valencia.

Las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves y acarrean multas que van desde los 60 hasta los 60.000 euros. En el caso de las relativas a las mascarillas, que se incluyen en el primer grupo, incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma solo podrá sancionarse con un máximo de 100 euros.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, hizo un llamamiento a la responsabilidad individual tras revelar las cifras. Las medidas, considera, "no sirven para nada" si cada uno no cumple las normas. "Si después de la medida drástica de cerrar el ocio a la una la gente sale de allí y se va a una plaza, por muchos decretos que salgan, no sirve de nada", advirtió. "Se nos pide muy poco, pero si siempre estamos intentando dar la vuelta a la regulación que saque el Gobierno para saltarnos esas normas difícilmente, vamos a poder atajar de verdad esta situación".

A la par, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, informó durante la jornada anterior de que el Consell ya tramita un total de 3.606 denuncias de infracciones que afectan a 3.257 personas físicas y 249 negocios o establecimientos desde la entrada en vigor del Decreto Ley del régimen sancionador de medidas contra la propagación de la COVID-19, hace un mes. La consellera recordó que el afán de la Generalitat no es recaudatorio y la cuantía económica se destinará a investigación contra el coronavirus.