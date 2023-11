El bipartito valenciano del PP y Vox ocultará las listas de espera quirúrgicas 10 meses al año tras exigir transparencia al Botànico

“Desde el convencimiento de que ofrecer unos servicios sanitarios de calidad, implica transparencia en las vías de información y comunicación con los ciudadanos, como personas y como posibles pacientes, vamos a propiciar la máxima transparencia en las administraciones públicas y una mayor participación social. Nuestra filosofía se centra en que cuanta más participación exista de la sociedad, más transparencia existirá en las administraciones públicas”. El programa electoral del PP refleja de este modo su estrategia para sanidad en el apartado de 'Transparencia y participación'. Sin embargo, desde el pasado mes de junio no publica la actualización que hasta ese momento se hacía de forma mensual de las listas de espera quirúrgicas.

El motivo según avanzó Levante-EMV y han confirmado a elDiario.es fuentes de la conselleria del ramo es que se van a aplicar nuevos criterios acordes con lo que establece el Ministerio de Sanidad, que publica datos dos veces al año, cada semestre, por lo que la próxima actualización se publicará en diciembre.

Hasta el año 2015, con el PP en el ejecutivo autonómica, las listas se publicaban también dos veces al año. Con la llegada del Gobierno del Pacto del Botànico, la información relativa al número de pacientes en cola y los días de espera media se empezaron publicando cada trimestre primero (cuatro veces al año) y después cada mes, incluido un desglose por patologías más frecuentes, especialidades y departamentos.

Ahora, de nuevo el PP vuelve a dar la información de forma semestral pese a las duras críticas que realizó desde la oposición al ejecutivo de izquierdas por la supuesta falta de rigor de la información que ofrecía.

Fuentes de Sanidad han explicado que las actuales cifras de lista de espera quirúrgica no reflejan la realidad: “A fecha 1 de agosto de este año llegamos a contabilizar más de 38.000 pacientes que no aparecían en los listados oficiales, bien por presentar patologías que se excluyen a la hora de monitorizar las listas de espera, como por ejemplo obesidades, disforia de género o cierto tipo de tumor; o bien por no requerir anestesia general, por lo que no se contabilizan. No podemos seguir ofreciendo cifras sesgadas, por lo que es necesario modificar los criterios. Y también hemos detectado incumplimientos graves de los plazos de garantía de demora para casos no demorables”.

Además han comentado que “no solo se van a actualizar las cifras, sino que se van a seguir los criterios adoptados por el Ministerio de Sanidad y media docena de autonomías de hacer públicos los datos globales de forma semestral para poder contar con una visión más amplia de la evolución” y han añadido: “Los pacientes que estén a la espera de pasar por quirófano pueden consultar en cualquier momento, y de forma individualizada, cómo evoluciona su proceso, el puesto en el que se encuentran en la lista y hasta una estimación de cuántos días restan para poder ser intervenidos. Cada ciudadano puede realizar esta consulta en el portal del paciente de la página web de la conselleria identificándose con los datos de su tarjeta SIP”.

Hasta el mes de junio la demora media estructural era de 79 días y el número total de pacientes en lista de espera era de 72.704. El hospital General de Castellón, con 115 días de media, el de Dénia con 105 y el General de Alicante con 104 días son los que más esperas medias arrastran.