El Ayuntamiento de Sagunt reclama a la Generalitat la mejora de la línea de bus a València por sus retrasos y saturación

El Ayuntamiento de Sagunt ha expresado su descontento ante los retrasos en la entrada en vigor del nuevo contrato del servicio de bus interurbano de la Generalitat Valenciana. Desde el consistorio, se ha denunciado “el abandono” de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, encargada de gestionar las líneas de bus que conectan el municipio con la ciudad de València.

“No podemos pedir a la ciudadanía más paciencia. Hemos alargado siempre nuestra mano, para facilitar cualquier cuestión administrativa y que el contrato entrara en vigor a la mayor brevedad, pero empieza un nuevo curso académico, con el consiguiente aumento de personas usuarias del bus interurbano, y nos encontramos con los mismos problemas”, ha declarado el concejal de Movilidad Sostenible, Javier Raro. Hay que recordar que, desde finales del año pasado, el Ayuntamiento se ha reunido en numerosas ocasiones tanto con la ATMV como con la secretaría autonómica de Infraestructuras y Transportes, para pedir agilizar los trámites administrativos y ofrecer una solución a la masificación que presenta la línea Port de Sagunt-Sagunt-València. “Aunque siempre nos hemos encontrado una respuesta positiva y nos han garantizado que la tramitación avanzaba, los resultados no llegan. Necesitamos una solución inminente”, ha manifestado Raro.

De hecho, en los primeros días de curso académico, el servicio de transporte interurbano ha presentado notables retrasos en los horarios. Tampoco ha sido capaz de asumir el importante volumen de viajeros y viajeras, especialmente en las franjas horarias que coinciden con la entrada y salida de clase. “En el mejor de los casos, muchas personas se ven en la tesitura de tener que viajar de pie. En el peor, directamente, se quedan en tierra”, ha contado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno. “Si la Generalitat de verdad cree en el transporte sostenible, tiene que ofrecer un servicio que presente una alternativa real al vehículo privado. Ahora mismo, quien tiene posibilidad de viajar en coche, no coge el bus, porque se arriesga a hacer tarde y a viajar en condiciones de inseguridad”.

Según el consistorio, “los plazos no dejan de alargarse”. Desde el Ayuntamiento critican que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio comunicó “que la adjudicación estaría resuelta a principios de 2024, después a finales del verano y ahora que será a finales de año”. “Las necesidades de la ciudad en materia de transporte interurbano están totalmente desatendidas. Ha quedado probado que para la Generalitat no somos una prioridad”, ha reprochado Moreno. No obstante, el Ayuntamiento ya ha anunciado que no cesará en su reivindicación y ha anticipado que plantea movilizaciones en caso de que no se produzcan avances. “Desde el Ayuntamiento seguiremos presionando hasta que tengamos una línea de bus con frecuencias y plazas suficientes”, han concluido.