Utiel acoge un encuentro sobre los dos hallazgos arqueológicos que compiten por el vino más antiguo del mundo

El próximo 17 de octubre, a las 18 horas, y coincidiendo con la inauguración oficial de la sede de la Universitat de València en Utiel, se presentarán en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Utiel, los dos hallazgos arqueológicos que optan a convertirse en el vino más antiguo del mundo.

El acto consistirá en la exposición por parte de los arqueólogos responsables de ambos hallazgos, el de Pompeya (Italia) y Carmona (Sevilla) de los resultados de sus investigaciones.

‘El vino encontrado en la tumba de Marcus Venerius Secundio y de Novia Amabilis en la necrópolis de Porta Sarno de Pompeya’, a cargo del arqueólogo valenciano Llorenç Alapont, director del proyecto de investigación ‘La arqueología de la muerte en Pompeya’ y en el que colabora un equipo interdisciplinar de investigadoras e investigadores de la Universitat de València, y ‘Un vino para el más allá. Rituales funerarios en el mausoleo romano de la c/ Sevilla nº 53 de Carmona (Sevilla, España)’ a cargo de Jacobo Vázquez, arqueólogo y decano del Colegio oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva.

Hasta el año 2021 la comunidad científica internacional daba por hecho que el vino líquido más antiguo del mundo era el de la famosa botella de vino de Espira. Una botella de vino encontrada en 1867 durante la excavación de la tumba de un noble romano del siglo IV, cerca de la localidad de Espira, en lo que hoy es la región de Renania-Palatinado (Alemania). La botella que no ha sido abierta y su contenido no ha sido analizado ha sido datada entre los años 325 y 350 d. C. Los hallazgos de Carmona y Sevilla que se presentarán en Utiel modifican la titularidad del vino más antiguo del mundo.