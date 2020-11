Xàtiva aprueba la modificación de la ordenanza de movilidad para incluir los patinetes y bicicletas eléctricas

El plenario municipal de Xàtiva ha aprobado una modificación de la ordenanza municipal de movilidad para incorporar criterios de circulación dirigidos a vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas), la cual ha contado con los votos a favor del PSPV y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra de Xàtiva Unida.

La modificación prevé entre otros que las bicicletas, monopatines, patines y otros ciclos impulsados por energía muscular circulan obligatoriamente por los carriles bici, por las calzadas en zonas 30 o por las vías señalizadas específicamente. Cuando no existen estos podrán circular por la calzada y cuando el carril bici esté en la acera los ciclistas no podrán superar la velocidad de 15 km/h.

El regidor de Seguridad Ciudadana y portavoz de Ciudadanos, Juan Giner, ha manifestado que "incorporamos en esta ordenanza a los nuevos vehículos a los que no se hacía referencia y están proliferando a nuestro entorno en los últimos años, convirtiéndose en un medio alternativo de desplazamiento", mientras que el portavoz del PSPV Ignacio Reig ha expresado que "la modificación regulará los espacios por donde circularán estos vehículos, clasificando los diferente tipo. Para nosotros es bienvenida esta modificación que atienen a las actuales necesidades de regulación".

El regidor del PP Marcos Sanchis ha explicado la abstención de su grupo asegurando que "las formas no parecen las más adecuadas porque no se ha explicado la modificación con suficiente antelación y no se nos ha pedido opinión. Esperamos que después de esta aprobación inicial se pueda dar participación para clarificar algunos aspectos".

El portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha defendido su voto contrario exponiendo que "la manera más adecuada de aprobar una modificación no es esta, puesto que este espacio tendría que haber pasado por la Mesa de Movilidad, tal y como ya pasó a finales de la legislatura anterior. Nos sorprende que en esta modificación no se haga ninguna mención en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible".

Después de la aprobación, esta modificación de la ordenanza de movilidad se someterá a exposición por el espacio de 30 días para las pertinentes alegaciones, dándose por aprobada de forma definitiva en caso de no realizarse jefe.