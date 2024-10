Compromís exige la destitución del nuevo director de Antifraude para colaborar en la renovación de cargos estatuarios

Compromís ha anunciado que no colaborará en la renovación de cargos estatutarios mientras no se destituya al director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut. Así lo ha anunciado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, tras anunciar que su formación llevará sin ninguna confianza a la Agencia Antifraude la contratación a dedo a una empresa por 3,3 millones de euros de los conciertos del festival del 9 d'Octubre, un anuncio que se hizo incluso antes de pedir la oferta a la empresa.

Sobre estos conciertos Baldoví ha señalado que “hacen una olor a podrido que no la podemos aguantar, y se nos ha negado la documentación que hemos pedido con la excusa de que el expediente todavía no está concluido”. Asegura así que “no quieren dar la documentación porque se han gastado 3 millones de todos los valencianos y valencianas sin procedimiento administrativo”, con lo que ha sentenciado que “está volviendo el modus operandi del PP valenciano: los grandes eventos dados a dedo a empresas que solo tienen 7 meses de existencia”.

El síndic, ante la gravedad de los hechos, afirmaba que lo pondrá en manos de Agencia Antifraude “porque creemos en nuestros órganos, pero no somos optimistas porque estamos viendo lo que hace el director puesto a dedo por el PP”. Así ha señalado los últimos escándalos que han afectado al nuevo director como que está haciendo “limpieza” de personal que ha investigado casos que han afectado al PP, también por haber derogado el código ético de la agencia, por “prohibir a los funcionarios que colaboren con la Fiscalía”, y finalmente que “sospechosamente está pidiendo todos los expedientes de casos de corrupción que afectan al PP”.

Con todo Joan Baldoví recuerda que “para negociar los órganos pusimos la premisa de no negociar con aquellos que no creen en los órganos, pero tampoco participaremos mientras la Agencia Antifraude no se renueve con los criterios de mayorías reforzadas como en anteriores legislaturas y que garantizaban un consenso más amplio”. Por todo ello el síndic de Compromís sentencia que “no renovaremos órganos estatutarios mientras no se cese al director de la Agencia Antifraude”.

Por su parte la diputada de Compromís Isaura Navarro criticaba que “se ha nombrado no solo una persona afín al PP pese al requisito de independencia que exige tanto Europa como la propia ley, sino que es una persona que viene a proteger las corruptelas del PP y a boicotear los informes periciales y su ratificación ante los tribunales de los casos que afectan al PP.

Concluía así señalando que “estamos ante una crisis institucional muy grave y la única respuesta posible la destitución de esta persona y que se nombre a una persona verdaderamente independiente que no venga aquí a desmantelar un órgano imprescindible en una comunidad, que ya ha pasado por bastante corrupción”.