Diana Morant llama a los socialistas a ganar las elecciones “por España, por el avance y por las mujeres”

El PSPV-PSOE ha apostado hoy por “batallar por el futuro de nuestro país” este 23J y ha defendido que “somos la única garantía de que España avance cuatro años más”. Así lo han apuntado en el acto de igualdad en defensa de los derechos de la mujeres celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de València que ha reunido a más de 2.200 personas y en el que han participado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra de Ciencia e Innovación y cabeza de lista del PSOE por València, Diana Morant, y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quienes han animado a “salir a votar el próximo 23 de julio”.

La ministra de Ciencia e Innovación y candidata del PSOE por la provincia de València Diana Morant, ha señalado que “por España, por el avance y por las mujeres vamos a salir a ganar estar elecciones” y ha enumerado algunas de las medidas que “han hecho avanzar a nuestro país en Igualdad, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género o la mejora de los permisos de maternidad y paternidad”.

Además, ha puesto en valor “el enorme trabajo realizado por Ximo Puig durante estos ocho años en los que ha hecho lo que ha hecho el PSOE en toda su historia: políticas de igualdad y defender los derechos y libertades de todas las mujeres” y ha indicado que “cada vez que una mujer avanza, avanza la Igualdad”, ha subrayado.

Finalmente, Morant ha señalado que “España es mucho mejor que la derecha, por eso hacen ruido” y ha apuntado que “les decimos que no nos van a parar, ni aquí en València ni en España, porque vamos a salir con la fuerza del voto de la democracia a ganar”.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que “en estas elecciones la pregunta que hay que responder es si queremos un Gobierno del PSOE que nos haga avanzar o un Gobierno con Feijó y Abascal” y ha destacado que “mientras nosotros acordamos para avanzar en derechos, las derechas con VOX pactan para recortar libertades”. “Una abstención es un retroceso, ir a votar un día se traduce en cuatro años más de avances para nuestro país”, ha insistido.

En este sentido, el dirigente socialista ha defendido “al socialismo como la fuerza que hace avanzar a nuestra sociedad” y ha apuntado que “el Partido Socialista va a ganar para que haya un cultura libre que no censure, para seguir protegiendo a los trabajadores que están viéndose debilitados allí donde gobierno PP-VOX, por la dignidad de los jubilados que merece una revalorización de las pensiones y por las generaciones futuras que se merecen un gobierno que luche contra la emergencia climática”

Además, Pedro Sánchez ha agradecido al líder de los socialistas valencianos “la enorme labor realiza en estos ocho años en la Generalitat” y ha apuntado que “eres un orgullo para los socialistas valencianos y para el conjunto del socialismo”: “Has sido un magnífico presidente de la Generalitat Valenciana”.

“No podemos fallas a la historia”

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que “aquellos que viven felices en el mar de las mentiras y que se han convertido en la nueva dirección de la Escopeta Nacional, es el Partido Popular” y ha defendido que “el próximo 23J no podemos permitir que vuelva a pasar en España lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana”. Así ha animado a “todos los que no fueron a votar en las elecciones autonómicas a ir la próxima semana” porque, ha insistido, “no nos vamos a resignar, hay que votar el PSOE sin atajos”.

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado “la futbolización de la política” y ha señalado que “si realmente se tuviera en cuenta todo lo que hemos conseguido con el Gobierno de Pedro Sánchez no habría urnas suficientes para recoger todos los votos que se merece el proyecto socialista”. Además, ha remarcado que “ahora todos los indicadores económicos y sociales están mejor, gracias a las políticas progresistas” y ha indicado que “un cambio de Gobierno puede acordarse en un rato y en una cuartilla como han hecho aquí el Partido Popular y VOX”. “Ya sabemos lo que pasa cuando no se vota tenemos que convencer a todos y todas de que el 23J no podemos fallar a la historia de España a la mejor historia de España”, ha concluido.