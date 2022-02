La Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà de la Universitat de València inaugura la secció del còmic amb més d’un miler de referències

La Biblioteca Humanitats Joan Reglà inaugura dijous, dia 24, a les 18.30 hores, una àmplia secció de còmic que inclou la col·lecció més important de llibres i publicacions teòriques sobre historietes que hi ha en l'àmbit universitari espanyol. Secundada per la Càtedra d'Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València, la col·lecció teòrica, que estarà a la disposició d'estudiants i investigadors, inclou més de 1.000 referències que permetran consolidar la recerca transversal sobre còmic a la Universitat de València des d'àmbits tan variats com la història de l'art, la sociologia, l’educació, la filologia o les aplicacions en ciències, cos que afavorirà la feina d'aquells que vulguen realitzar els seus treballs de recerca acadèmica en aquestes àrees.

L'auge de l'interés per la recerca en còmic, traduït en un número creixent de tesis doctorals i treballs de final de grau i màster, així com la implantació d'estudis sobre còmic tant en graus oficials com propis, tindrà un important suport gràcies a aquesta secció que estarà puntualment actualitzada amb les publicacions que apareguen en aquest camp.

A més, la secció disposarà d’un ampli catàleg de còmics, que permetrà analitzar la realitat d'un art en contínua evolució. La inauguració d'aquesta secció, que té un mural realitzat expressament per Barbiturikilss (Bárbara Sebastián), se celebrà dijous 24, a les 18.30 h, amb la conferència d'Antonio Altarriba ‘La investigació de còmic a Espanya’. Altarriba, reconegut autor guardonat amb el Premi Nacional de Còmic, és a més un dels acadèmics pioners en la recerca d'historieta a Espanya, i va realitzar una de les primeres tesis doctorals sobre còmic que es van llegir al nostre país. La conferència tindrà lloc en la Sala de Formació de la Biblioteca i comptarà amb la participació de Barbiturikilss i Álvaro Pons, Càtedra d’Estudis del Còmic Fundació SM-Universitat de València.

Antonio Altarriba (Saragossa, 1952)

Catedràtic de filologia francesa a la Universitat del País Basc, ha desenvolupat en paral·lel una intensa carrera com a assagista, escriptor i guionista de còmic. Autor d'assajos pioners com ‘Comicsarías’ (juntament amb Antoni Remesar, 1987) o ‘La España del tebeo’ (2001) i fundador de revistes fonamentals com Neuróptica, ha treballat també com a guionista de còmic des dels anys 80. La seua carrera es va consolidar a partir de la publicació del llibre ‘El arte de volar’ (Ponent, 2009), junt amb Kim, que rebria el Premi Nacional de Còmic. L'obra forma un díptic fonamental sobre la història d'Espanya amb ‘El ala rota’ (2016).