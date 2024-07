Una escena delicatessen i un programa únic per a la 34ª edición del MIM Sueca

Setembre és el mes de la Mostra Internacional de MIM a Sueca, un festival dedicat al teatre físic i gestual que enguany celebra la seua 34a edició amb una aposta per “l'exquisit on prima l'excel·lència” i amb un programa artístic replet de delícies per a degustar amb propostes úniques i universos singulars.

Al llarg dels seus 33 anys d'existència, el MIM Sueca s'ha anat conformant com un festival amb unes característiques que el fan únic en el panorama de festivals del territori nacional. Un esdeveniment que acull en perfecte equilibri tant a propostes de sala com de carrer, per a adults i per a públic infantil i juvenil, que centra el seu focus en el teatre físic, però que integra altres disciplines com la dansa i el circ com a llenguatges escènics. Durant tots estos anys ha sabut combinar els grans aforaments amb les propostes més íntimes i properes i ha fet de l'absència de text en les creacions un avantatge, perquè facilita i impulsa la projecció nacional i internacional dels treballs dels artistes. Tot això sumat al fet que en la seua extensa trajectòria ha consolidat a un públic que fa que en la majoria de les representacions es penge el cartell d'aforament complet.

Esta 34ª edició portarà a la capital de la Ribera Alta 20 espectacles i 3 activitats paral·leles, que sumen 55 representacions, els 5 dies que dura el Festival.

Compromís social i suport a la comunitat local

La programació completa del MIM, del dimecres 18 al diumenge 22 de setembre, inclourà 55 cites entre espectacles teatrals, tallers i activitats audiovisuals, alguns dels quals comptaran amb diferents sessions en diversos dies.

A més de l'entreteniment de qualitat amb propostes que ompliran de diversió els diferents espais del festival, el programa d'activitats d'esta edició compta amb dos pilars principals: el contingut social de les propostes i el suport a la comunitat local i la integració. MIM Sueca s'ha convertit en una plataforma idònia per a oferir al ciutadà propostes que analitzen la realitat del món que ens envolta i que qüestionen els límits i les estructures convencionals. Oferir una mirada oberta al món, transformant-la en poesia escènica i que convide a la reflexió.

En este sentit trobem proposades com The Chosen Haram de Sadiq Ali, en la qual s'exposa la lluita interna i la contradicció entre l'imposat i l'assumit per la religió i la cultura, en este cas musulmana, enfront d'assumir la realitat de qui s'és dins de la comunitat LGTBQ+. També Plastic Heroes, d'Ariel Doron, un relat àcid que posa el focus en un tema tan brutal, dolorós i tan present en estos moments com la guerra. Mirage de la Cie Dyptik, portarà fins als carrers de Sueca una posada en escena inspirada en el camp de refugiats de Balata (Cisjordània). Un espectacle immersiu i participatiu que creix fins a l'apoteosi per a denunciar la tortura i la injustícia.

A més, com porta succeint en les últimes edicions, el MIM Sueca busca ser una cita cultural compartida i pròxima als ciutadans, connectant directament amb l'emoció, afavorint la igualtat en l'accés a la cultura i tractant de situar a les persones en el centre amb el propòsit de convertir-los en agents culturals actius.

Un dels objectius del MIM és impulsar projectes de cohesió i inclusió social a partir del fet cultural. Enguany el focus se centra en xiquets i joves de 8 a 12 anys, amb la realització del projecte LABRANZA KIDS, de Lamajara. El grup comptarà amb entre 15 i 30 participants i estarà format per xiquets/joves del municipi juntament amb residents del CEAR Sueca (Centre d'ajuda al refugiat).

Quatre estrenes nacionals i huit estrenes en la Comunitat Valenciana

El MIM Sueca continua oferint als professionals valencians una plataforma en la qual estrenar les seues propostes. Enguany és la Cia Patricia Pardo la que realitzarà l'estrena absoluta de la seua peça Cuina!, una obra que situa el fet de cuinar com l'excusa dramàtica per a parlar de l'amor, de l'autosuficiència i de les accions íntimes quotidianes.

Un altre dels aspectes que sempre s'identifiquen amb la programació del MIM és que és un festival on gaudir d'espectacles mai presentats en el territori nacional i/o a la Comunitat Valenciana, alguna cosa que, des dels seus inicis, li fa ser extremadament atractiu, tant per al públic com per als professionals assistents.

Esta edició compta amb l'estrena en l’àmbit nacional de quatre produccions: Pendulum, proposta que combina explosivitat i acció enfront del moviment suau i constant de Kallo Collective, la versió única, igual d’original com fidel, del Llac dels Cignes de L’Eoilenne/Florence Caillon en Le lac des Cygnes, Car tous les chemins y mènent de Les complémentaires, un exercici de força, humor, fragilitat i dolçor, o la ja anomenada The chosen haram de Sadiq Ali.

També trobem en la programació sis estrenes a la Comunitat Valenciana: El somni d’un pardal de Jordi Panareda (Circ Pànic), Mirage (A day of celebration) de Cie. Dytptik, Recuerdos de margaritas, una història d'amor contada des del cos, de Mariana Collado & Lucio A. Baglivo, Mr. Bo de Marie de Jongh, una obra premiada que reflectix la realitat, amb deliberada ingenuïtat, o la peça Time to loop de Duo Kaos, on ens emocionaren amb el moviment i elegància. Però també serà una estrena l'àcida peça de Plastic Heroes d'Ariel Doron.

A més, cal destacar les propostes internacionals d'esta edició. El MIM continua apostant per la presentació de companyies internacionals, amb la participació d'artistes procedents de 5 països: Ariel Doron (Alemanya), Duo Kaos (Itàlia/Guatemala), els francesos Dyptik, L’Eolienne/Florence Caillon i Les Complémentaires, Kallo Collective (Finlàndia) i Sadiq Ali (Gran Bretanya). Una mostra única, diversa i universal del treball físic i gestual més representatiu d'Europa.

La 34a Mostra Internacional de MIM a Sueca, organitzada pel Ajuntament de Sueca, compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de València-SARC, el Ministeri de Cultura-INAEM i Escalante Centre Teatral.

Gest i moviment tornen a prendre Sueca en un festival que ja té un segell inconfusible i propi.