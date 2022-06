La II Fira de l'Edició Independent es presenta a la Marina de València destacant les novetats i l'amplia oferta d'activitats

La II Fira de l’Edició Independent de València està al caure. Hui a les 11:00 h s’ha celebrat la roda de premsa de presentació d’aquest esdeveniment literari que tornarà a omplir l’esplanada del Veles e Vents de la Marina de València el cap de setmana del 24 al 26 de juny. En l’acte de presentació han participat la regidora d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez; el director general adjunt del Consorci Marina de València 2007, Evarist Caselles; i la presidenta de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), Àfrica Ramírez, qui ha assegurat que des de l’AEPV es vol “consolidar aquesta fira com una fira que dure al llarg del temps i que anuncie l’estiu a la ciutat de València”.

El valor de la bibliodiversitat tornarà a quedar palés gràcies al treball minuciós de les editorials independents, que suposen el 80% de la riquesa cultural al nostre país i que posen en el centre el pensament crític, trencant els cercles convencionals. Segons ha declarat Evarist Caselles, aquesta fira “és una alternativa i és una més de les ofertes culturals que pot tindre la ciutat”. A més, ha afegit que “donem les gràcies i esperem que tots s’arrimen a aquest espai que és la ciutat de València i la Marina, ja que quant més fem Marina, més ciutat tindrem”.

Durant aquests intensos dies es podrà gaudir d’activitats dirigides a tota mena de públic: adult, infantil i juvenil. “Tenim activitats d’oci, de temps lliure, presentacions de llibres... I tot tipus d’activitats per a grans i per a menuts”, ha recordat Àfrica Ramírez. Mentrestant, la venda de llibres i l’autoedició il·lustrada serà facilitada pels expositors presents al recinte. “Volem celebrar la bona acollida que va tindre la fira l’any passat, amb 70 expositors, més de 50 editorials, firmes, activitats... I també volem donar suport al treball de les petites editorials, les llibreries, els autors, els il·lustradors i la suma amb el públic”, ha afirmat Maite Ibáñez com a regidora d’Acció Cultural.

A més, el divendres 24 tindrà lloc una Jornada per a Professionals del sector editorial que comptarà amb diverses taules rodones en les quals es tractaran temàtiques com la monetització de l’autoria o l’economia social dins del món de l’edició. Segons Àfrica Ramírez, presidenta de l’AEPV, “ens interessa molt reflexionar al voltant de l’edició independent”.

Una altra novetat és l’acció conjunta que es duu a terme amb la Xarxa de Biblioteques Municipals de València, en la que els tècnics bibliotecaris de l’Ajuntament seleccionaran una sèrie de títols d’entre els proposats per les editorials i que es faran visibles mitjançant un punt de llibre específic. Tal com ha destacat Maite Ibáñez, “la col·laboració també s’estreny a través de les biblioteques, i hem reforçat aquesta col·laboració sobretot a través de les recomanacions que fan els tècnics de biblioteca de les diferents novetats que anem a vore a la fira”.

Dins de la programació infantil, cal destacar que el públic més menut comptarà amb un lloc preferencial i podrà gaudir junt amb les seues famílies de contacontes, tallers o concerts d’allò més atractius. El divendres 24 a partir de les 19:00 h, Paula Te Cuenta començarà a despertar les rialles de la infantesa a través de l’àlbum il·lustrat El compásbailarín, escrit junt amb Lena Maiques i amb il·lustracions de Nana Garzón. Malian Editora és l’editorial responsable d’aquest llibre que convida a somiar i viatjar amb un compàs que decideix deixar enrere els seus companys d’estoig per emprendre altres aventures.

Al migdia del dia següent, arribarà un dels plats forts de la fira de mans d’Edicions del Bullent i el cor de l’Escola Gavina de Picanya. A partir de les 12:00 h, activitat infantil i concert amb el llibre de Núria Sendra Somriures amb Llorenç, dedicat al famós contacontes valencià Llorenç Giménez. Just al finalitzar, l’il·lustrador Ivan Alfaro realitzarà un taller infantil amb la seua obra Michu quiere ser humano, que conta la història d’un gat molt especial que busca convertir-se en humà. Aquest taller està programat per a les 12:30 h i l’organitza l’editorial Rimpompante.

El diumenge 26 de juny és el més intens pel que fa a presència infantil. Una última jornada en la qual destaca la implicació de l’Editorial Gusanillo, que organitzarà dues activitats: a les 11:30 h, Calpurnia amb l’autora Maria Gabian; i a les 17:30 h, Noemí Segura reclamarà l’atenció dels assistents amb el seu conte Dorfum, un relat amb què es demostra que les petites accions poden aconseguir grans canvis si es treballa i es lluita per arribar a l’objectiu.

I per acabar amb el públic més menut, Malian Editora organitza a partir de les 18:30 h l’activitat infantil de l’obra Kailo, dels autors Nando Pascual i Joshua Cienfuegos. Kailo és una aventura cap a l’interior d’un mateix descobrint la força i la vàlua de la diferència a través dels personatges Kailo i Otto.

Respecte a les activitats adreçades a un públic adult, es podran veure i escoltar autors i autores de renom com Núria Cadenes, Gustau Muñoz o Antoni Prats. Es conrearan diversos gèneres en els quals també s’inclou la novel·la gràfica, com és el cas de la presentació d’Al-Azraq, el malson de Jaume I, de Just Sellés i Daniel Olmo. I tot gràcies a la participació d’editorials com Lletra Impresa, Publicacions de la Universitat de València, Edicions La Muntanya o El Doctor Sax.

La II Fira de l’Edició Independent està organitzada per l’Associació d’Editorials del País Valencià i per l’Ajuntament de València, i és possible gràcies a la col·laboració del Consorci Marina de València 2007, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana.