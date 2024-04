Les Notícies del Matí incrementa la seua audiència un 80% i es converteix en el programa més escoltat d'À Punt

La ràdio d'À Punt duplica l'audiència i arriba als 42.000 oients diaris en un any rècord per a l'emissora pública. Segons l'última onada de l'Estudi General de Mitjans (EGM), publicat aquest dijous, els matins i la sobretaula es mantenen com a espai atractiu per als oients i l'audiència puja en tots els programes d'aquestes franges.

La ràdio pública valenciana consolida la programació dels informatius, els esports i l'entreteniment. Pel que fa a l'any anterior, À Punt guanya un 31% d'audiència, més de 10.000 nous oients. Considerant la setmana sencera (de dilluns a diumenge), la ràdio és seguida per 37.000 persones cada dia, un 42% més que en el mateix període del 2023.

Els programes informatius són els més destacats per a l'audiència, que respon al servei públic de radiodifusió. El programa Les notícies de la matí incrementa un 80% respecte de l'onada anterior i es converteix en el programa més escoltat de la ràdio pública. Emès de 7 a 12 hores, és presentat per Óscar Martínez i Clara Castelló i compta amb un espai d'anàlisi i tertúlia d'actualitat.

També els programes posteriors, El Rall, a les 12 hores, Les Notícies del Migdia, a les 14 hores, i Esports À Punt, a les 15 hores, creixen en oients, de la mateixa manera que ho fa Les Notícies de la Nit, a les 20 hores, i que duplica la seua audiència. En general, tots els programes informatius i esportius diaris creixen en oients.

Segons l'EGM, els caps de setmana l'audiència d'À Punt Radio es concentra al matí, entre les 8 i les 10 hores, i a la sobretaula. Els dissabtes, el nombre d'oients puja fins als 31.000, per la qual cosa gairebé es tripliquen els resultats de la mateixa onada del 2023, mentre que els diumenges l'audiència arriba a les 19.000 persones, la qual cosa suposa un increment del 73% respecte del 2023 .