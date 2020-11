L'Acadèmia Valenciana de la Llengua incorporará set dones per a fer paritària la institució

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua incorporará en breu set dones. El president de la institució normativa del valencià, Ramon Ferrer, va avançar dijous, en la inauguració del curs acadèmic 2020-2021, que en desembre s’iniciarà una nova fase de renovació dels membres de la institució, un terç dels 21 acadèmics, i que, en compliment de la llei aprovada per les Corts en 2017, “necessàriament seran set dones, fet que comportarà la paritat”.

Ferrer va assegurar que “és una excel·lent notícia i una necessitat per a assolir la igualtat entre homes i dones en el si de l’Acadèmia” i va afegir que, “la pròxima composició acadèmica comptarà amb un mínim de 9 acadèmiques i un màxim de 11”. La paritat ha sigut també una demanda de col·lectius i estaments culturals de la societat valenciana.

El president de l’AVL va aprofitar el seu discurs d’obertura del curs per a recordar la posició “categòrica” de la institució a favor del requisit lingüístic en la futura Llei de la Funció Pública, perquè “el requisit és una obligació i una necessitat si volem protegir el valencià, com així ho hem manifestat al Govern i a la mateixa consellera Gabriela Bravo”. La cooficialitat ha de ser bidireccional, va afirmar Ferrer.

En referència les relacions amb altres institucions de l’àmbit lingüístic, Ferrer va destacar que s’ha arribat a acords de col·laboració per a harmonitzar la norma en favor de la llengua compatida, acords que no impliquen “ni cessió d’autonomia, ni subordinació de competències lingüístiques”.

La secretària de l'AVL, Veronica Cantó, va repassar la memòria d’activitats dels últims 12 mesos, i va posar de relleu l’entrada en funcionament de la seu electrònica i el portal del ciutadà, els més de 71 milions de consultes realitzades al Diccionari normatiu valencià, amb el seu reflex en el Portal Terminològic Valencià i en el Corpus Informatitzat del Valencià, dos eines vinculades al DNV. Cantó va destacar el treball de les diferents seccions i comissions, especialment amb motiu l’Any Carmelina Sánchez-Cutillas.

El poeta Marc Granell, recentment guardonat amb el Premi de les Lletres Valencianes, va fer la lliçó inaugural del curs amb el títol ‘Poesia i llengua’. Granell va fer un recorregut per la seua trajectòria literària iniciada fa més de cinc dècades. L’escriptor va reivindicar la importància de la poesia per la seua capacitat intrínseca de ser “consol i llum quan més fosca se’ns fa la vida” en temps difícils com els actuals.

El conseller d’Educació, Cultural i Esport, Vicent Marzà, va tascar l'acte un missatge gravat en el qual va donar suport al treball de la institució normativa, essencial per a la normalització de la llengua dels valencians i la seua pervivència.