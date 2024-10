Morella commemora els 300 anys de l’orgue de Turull, el més important de la Comunitat Valenciana amb 3.645 tubs

L’Associació Cultural Comes organitza la commemoració dels 300 anys de l’orgue de Turull de l’Església Arxiprestal Santa Maria la Major de Morella, el més important de la Comunitat Valenciana. La programació comptarà amb concerts, conferències, activitats didàctiques i visites guiades, especialment dissenyada per donar a conèixer les característiques i els secrets d’aquest singular instrument de la capital de la comarca castellonenca dels Ports del 3 al 6 d’octubre. L'entrada és gratuïta per a totes les activitats fins a completar l’aforament.

En aquests tres dies, l’esdeveniment acollirà ponències obertes a tots els públics sobre la documentació, des dun punt de vista tècnic, estètic i organològic; l’evolució, l’estat actual de l’instrument i la contextualització de l’entorn historicomusical: intèrprets, documents d’oposició i obres compostes expressament per a aquest instrument al llarg de la seva dilatada història.

300 anys de l’orgue de Turull (1724-2024) oferirà concerts a càrrec d’organistes de prestigi reconegut i activitats orientades a posar en valor l’instrument també als més petits. Les conferències es faran als salons gòtics de l’Ajuntament de Morella i els concerts tindran lloc a l’església Arxiprestal de Santa Maria. Les visites guiades permetran apropar-se als misteris d’aquest magnífic instrument, i els nens també podran veure el funcionament de la mà de músics i organers especialistes en la matèria.

La programació començarà amb un concert, Música al voltant de la construcció de l’orgue de Turull, a càrrec de Pablo Márquez, organista de la Catedral de València, que tindrà lloc a l’Arxiprestal de Santa Maria el dijous 3 d’octubre a les 20.30 hores.

El divendres 4 a les 10.00 hores i al mateix lloc, els nens podran gaudir del programa Descobreix l’orgue de Morella amb Pablo Márquez & Atsuko Takano; a les 17.00 hores el Saló Gòtic de l’Ajuntament de Morella acollirà la conferència 300é aniversari de l’orgue Turull: un instrument d’excepció que oferirà Márquez, catedràtic del Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí; i Atsuko Takano, directora musical i organista titular de l’Església de Sant Nicolau de València, actuarà amb el programa Trompetes i batalles música per a un centenari a l’Arxiprestal de Santa Maria a les 20.45 hores.

El Saló Gòtic de l’Ajuntament de Morella acollirà una xerrada-col·loqui, Aniversari de Turull, reconstrucció del passat, el dissabte 5 octubre a les 17.00 hores. El colofó a aquestes jornades el posarà l’organista Ignasi Jordà, catedràtic numerari d’Improvisació i Acompanyament al Conservatori Superior de Música de Castelló Salvador Seguí, amb un concert en què oferirà el programa 3mil645 tubs: orgue de Turull de Morella, el diumenge 6 octubre a les 12.30 hores.

Orgue de Turull

L’Església Arxiprestal Santa Maria la Major de Morella alberga l’orgue de Turull, fabricat pel mestre organer que li dóna nom, Francisco Turull (Cretes, Terol 1670 – Morella 1734). Actualment és de transmissió mecànica, consta de 3.645 tubs i és considerat un orgue històric i un important element patrimonial de la ciutat. Va ser construït entre 1717, any de l’encàrrec, i 1724, any de lliurament. El 1964, l’organer Gabriel Blancafort, va trobar en el fons del secret major la inscripció Franciscus Turull me fecit, any 1719.

L’orgue està ubicat al costat del cor, entre les dues primeres columnes de la nau esquerra. La caixa barroca és obra de l’escultor Vicente Dols, sobre la cornisa hi ha tres seccions de tubs canonges; l’òrgan amb so consta de dos cossos: el primer correspon a l’òrgan major i ocupa la part principal de la façana; el segon, correspon a l’orgue en cadereta, situat darrere del respatller de l’organista, els tubs del qual estaven coberts per uns olis.

L’esdeveniment 300 anys de l’orgue de Turull (1724-2024) compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, així com de l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Morella.