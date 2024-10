Ximo Puig munta a París un homenatge a Estellés davant la invisibilització del poeta per part del Govern valencià del PP

Vicent Andrés Estellés rebrà un homenatge institucional, un altre més dins de les celebracions del centenari del naixement del poeta de Burjassot, que no tindrà el suport del Consell del PP, i que en aquest cas es converteix en internacional pel fet de fer-se a París.

L’acte tindrà lloc dimecres en la seu de l’Institut Cervantes de París, institució que repeteix de la mà de l’expresident de la Generalitat, Ximo Puig –actual ambaixador d’Espanya davant l’OCDE a París–, i l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua), com ja van fer amb el poeta de Burjassot quan va entrar a formar part de la Caixa de les Lletres de l’Institut Cervantes.

L’absent continua sent el mateix, el Consell del PP, que ja va avisar de les seues intencions de fer el buit a qui passa per ser el poeta valencià i en valencià més destacat del segle XX, quan va rebutjar en les Corts declarar el 2024 Any Estellés titlant-lo de “catalanista”. D’altra banda, el PP també va apostar per fer política a través del ridícul per demanar que es traduïra l’obra d’Estellés al català, la llengua en què va publicar la seua obra.

L’acte a París comptarà amb la intervenció de José María Martínez, director de l’Institut Cervantes de París; de Josep Palomero, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Andrés Perelló, director general de Casa Mediterrani; Miquel Iceta, ambaixador d’Espanya davant la UNESCO; i de Ximo Puig, ambaixador d’Espanya davant l’OCDE i expresident de la Generalitat. També es farà una lectura de poemes del llibre L’Hotel París i altres, a càrrec dels membres de la Casa Regional Valenciana a París.