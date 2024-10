La Generalitat Valenciana envía a las 11.50 una nueva alerta a los móviles de toda la provincia de Castelló

El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) de la Generalitat ha lanzado de nuevo la alerta móvil de protección civil Es-Alert a la población, en este caso de la provincia de Castelló, para informar de forma preventiva por el temporal. El mensaje, enviado a las 11.50 horas, solicita a los castellonenses “que permanezcan en sus casas en zonas elevadas” y “si están al exterior, se resguarden en puntos altos”.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la Situación 2 por inundaciones en toda la provincia, mientras que se mantiene el resto de avisos, es decir, la alerta por lluvias nivel rojo en el interior norte y todo el litoral de Castelló y alerta nivel amarillo en el interior sur de la provincia. Así mismo, hay alerta por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castelló.

Una decena de municipios tienen las clases suspendidas. El Ayuntamiento de Castelló decretó la suspensión de las actividades docentes “en prevención de los posibles problemas de movilidad” cuando ya pasaba de las 10.30, es decir, cuando los alumnos ya se encontraban en las aulas.

La alerta enviada también pide a la población que no circulen por carreteras, como ha acordado el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ante el episodio de fuertes lluvias. Esto mismo se recuerda en otra alerta enviada a los móviles de la provincia de València, en la que se pide evitar los viajes por carretera para “permitir el trabajo del personal de emergencias”.

Municipios con las clases suspendidas

Los municipios castellonenses de Peñíscola, Torreblanca, Vall d'Alba, Vila-real, Oropesa, Segorbe, Viver, IES Viver-Jérica, Les Coves de Vinromà, Xert, Tírig, La Salzadella, Forcall, Olocau, La Mata, Sant Mateu, Vinaròs, Castelló de la Plana, Betxí, Borriana, Almassora han cerrado centros educativos por la DANA para evitar la movilidad. Así mismo, según ha informado la Conselleria de Educación, Alqueríes ha suspendido las clases por la tarde, mientas que en Benassal se ha suspendido el transporte escolar, pero en el CEIP Alcalde Fabregat i l'IES Pere Enric Barreda se mantienen servicios mínimos para acoger al alumnado que no tenga otra alternativa.

En Benadressa hay dificultades para acceder, pero está abierto; y en la Escuela Infantil El Sambori de Onda se han quedado sin luz.

Por otra parte, hay municipios que no han suspendido las clases, pero están teniendo dificultades en los accesos a los centros escolares o en el desplazamiento de docentes y alumnado. En ese caso, desde la dirección territorial se insiste en que la prioridad es garantizar la máxima seguridad para todas las personas. Hay rutas de bus que han tenido problemas y no han podido llegar a sus destinos. Por ejemplo, el transporte escolar que va de Les Useres a Atzeneta del Maestrat.

Así mismo, el Ayuntamiento de Castelló ha decidido cerrar todas las instalaciones municipales que se encuentren al aire libre. El consistorio recomienda evitar cualquier desplazamiento que no sea extraordinariamente urgente, y apunta que, en estos momentos, la ciudad no tiene ningún peligro inminente. “Pedimos calma a la población. Según los criterios técnicos de Policía Local y Bomberos Castellón, no hay ningún peligro inminente inmediato para la población”, insiste en un comunicado.

Cuando llega a un teléfono móvil el sistema de alertas masivas y directas a la población ES-Alert ante emergencias y catástrofes, suena un pitido estridente y repetitivo, distinto al que se escucha cuando se recibe un sms o un WhatsApp, que se mantiene en la pantalla hasta el usuario le da a la opción 'aceptar' que aparece.