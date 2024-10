Mazón eliminó en cuatro meses la Unidad Valenciana de Emergencias, una “ocurrencia” heredada de Ximo Puig

El Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón tardó apenas cuatro meses en deshacerse de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo heredado del Gobierno anterior del Pacte del Botànic y encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos.

Se trataba de un cuerpo —una suerte de versión autonómica de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— destinado a garantizar una rápida intervención ante cualquier emergencia y creado por el Consell anterior del socialista Ximo Puig en febrero de 2023. Sin embargo, el Gobierno de Mazón, entonces formado por el PP y Vox, derogó por la vía de urgencia el decreto que regulaba la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Fue el “primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón”, según afirmó el PP valenciano en un tuit que numerosos usuarios de la red social X han recuperado este martes, tras el desastre de las inundaciones de la DANA.

La cuestionada actuación del Gobierno autonómico ante las inundaciones sufridas este martes en decenas de localidades valencianas, especialmente en las comarcas de Utiel-Requena, la Ribera y l'Horta Sud, ha reavivado las críticas a Mazón por su decisión de eliminar la UVE en su fase embrionaria.

Al anunciar su eliminación, en noviembre de 2023, la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, tildó la UVE de “ocurrencia”. Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, enmarcó la decisión en el proyecto de Carlos Mazón de “optimizar todos los organismos y entes del sector público para que la gestión sea eficiente”.

La unidad dependía, en el diseño inicial del Ejecutivo del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Mazón, por su parte, tildó la UVE de “chiringuito” que enfrentaba “a cuerpos de bomberos entre sí” y que no les daba equipamiento.

“La UVE es un proyecto que añade más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, una nueva ocurrencia para tapar carencias enormes en esa gestión y que castigaba un sector harto de malas decisiones”, afirmó la entonces titular de la Conselleria de Justicia e Interior, Elisa Núñez, cuando el Consell de Mazón eliminó la entidad.

La UVE ahondaba “en el desastre”, según Vox

Núñez sostuvo que la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana no se resolvía “creando esta Unidad, sino redefiniendo el modelo de prevención, extinción y salvamento” mejorando la coordinación y sentando “las bases de un mejor futuro”.

“La UVE”, criticaba la entonces consellera de Vox, “se hizo sin el concurso y la reflexión necesarios en una cuestión estructural y un servicio público esencial como este y, por tanto, no ayudaba a redefinir ese modelo, sino a empeorarlo y a complicarlo aún más y solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre”.

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, alegó que “existen fórmulas más adecuadas para garantizar la coordinación de las emergencias”.

Mazón defiende la decisión de eliminar la UVE

La Generalitat ha asegurado este miércoles que la UVE “solo era un organismo ficticio más con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia” y ha defendido que en “ningún caso mejoraba ni ampliaba ningún servicio” de Emergencias. “Solo creaba puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo”, ha sostenido.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat citadas por Europa Press han salido al paso tras las críticas de diputados del PSOE al 'president' Carlos Mazón, a quien han echado en cara que suprimiese esta unidad al llegar al poder, coincidiendo con la DANA que afecta estos días a la Comunitat Valenciana.

Estas fuentes han precisado que la coordinación de competencias “ya la asume el 112”, por lo que no pueden “invadir competencias estatales ni crear un ejército”, porque para eso “tenemos la UME a nivel estatal”. Así, sostienen que la UVE “solo creaba mandos intermedios, no ponía bomberos en el camino” y recalcan que esta unidad “nunca existió, nunca fue nada”. “Era un decreto sin respaldo detrás. No tenía ni oficinas. Era una agencia fantasma”, añaden.

Frente esta situación, han reivindicado que el actual Consell liderado por Carlos Mazón “ha reforzado el servicio de bomberos forestales, ha adquirido un compromiso de reforzar y modernizar sus medios materiales y ha reforzado la colaboración con los bomberos de las diputaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Además, han incidido en que la plataforma de Bomberas y Bomberos de la Comunitat Valenciana, en el que están representados “todos los sindicatos”, expresó “su rechazo al proyecto” y lo justificaron en que, a su juicio, la UVE suponía “un aumento del gasto innecesario, ya que las funciones que quieren dar a ésta ya son realizadas por los bomberos y bomberas de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos de las capitales”. También denunciaron que supondría “un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa”.