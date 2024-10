Mazón va eliminar en quatre mesos la Unitat Valenciana d'Emergències, una “ocurrència” heretada de Ximo Puig

L'Executiu autonòmic de Carlos Mazón va tardar tot just quatre mesos a desfer-se de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), un organisme heretat del Govern anterior del Pacte del Botànic i encarregat de garantir la ràpida intervenció a qualsevol lloc del territori en cas d'emergències d'origen meteorològic o sísmic, extinció d'incendis forestals i sismes submarins.

Es tractava d'un cos -una mena de versió autonòmica de la Unitat Militar d'Emergències (UME)- destinat a garantir una ràpida intervenció davant de qualsevol emergència i creat pel Consell anterior del socialista Ximo Puig el febrer de 2023. El Govern de Mazón, aleshores format pel PP i Vox, va derogar per la via d'urgència el decret que regulava la creació de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE).

Va ser el “primer organisme de Ximo Puig suprimit per Carlos Mazón”, segons va afirmar el PP valencià en un tuit que nombrosos usuaris de la xarxa social X han recuperat aquest dimarts, després del desastre de les inundacions de la DANA.

La qüestionada actuació del Govern autonòmic davant les inundacions patides aquest dimarts en desenes de localitats valencianes, especialment a les comarques d'Utiel-Requena, la Ribera i l'Horta Sud, ha revifat les crítiques a Mazón per la seua decisió d'eliminar la UVE en la seua fase embrionària.

En anunciar-ne l'eliminació, el novembre del 2023, la llavors consellera de Justícia, Elisa Núñez, va titllar la UVE d'“ocurrència”. Per part seua, la portaveu del Consell, Ruth Merino, ha emmarcat la decisió en el projecte de Carlos Mazón d'“optimitzar tots els organismes i ens del sector públic perquè la gestió siga eficient”.

La unitat depenia, en el disseny inicial de l'Executiu del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Mazón ha titllat la UVE de “xiringuito” que enfrontava “a cossos de bombers entre si” i que no els donava equipament.

“La UVE és un projecte que afegeix més complexitat a la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana, una nova ocurrència per tapar mancances enormes en aquesta gestió i que castigava un sector fart de males decisions”, va afirmar la llavors titular de la Conselleria de Justícia i Interior, Elisa Núñez, de Vox, quan el Consell de Mazón va eliminar l'entitat.

La UVE aprofundia “en el desastre”, segons Vox

Núñez va sostenir que la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana no es resolia “creant aquesta unitat, sinó redefinint el model de prevenció, extinció i salvament” millorant la coordinació i sentant “les bases d'un futur millor”.

“La UVE”, criticava la llavors consellera de Vox, “es va fer sense el concurs i la reflexió necessaris en una qüestió estructural i un servei públic essencial com aquest i, per tant, no ajudava a redefinir aquest model, sinó a empitjorar-lo i a complicar-ho encara més i només suposava aprofundir en la descoordinació i en el desastre”.

La portaveu del Consell i consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, va al·legar que “hi ha fórmules més adequades per garantir la coordinació de les emergències”.

Mazón defensa la decisió d'eliminar la UVE

La Generalitat ha assegurat aquest dimecres que la UVE “només era un organisme fictici més amb zero bombers més, zero mitjans materials més i zero eficiència” i ha defensat que en “no millorava en cap cas ni ampliava cap servei” d'Emergències. “Només creava llocs per pagar sous a eventuals col·locats a dit”, ha sostingut.

Fonts de Presidència de la Generalitat citades per Europa Press han sortit al pas després de les crítiques de diputats del PSOE al president Carlos Mazón, a qui han retret que suprimís aquesta unitat en arribar al poder, coincidint amb la DANA que afecta aquests dies la Comunitat Valenciana.

Aquestes fonts han precisat que la coordinació de competències “ja l'assumeix el 112”, per la qual cosa no poden “envair competències estatals ni crear un exèrcit”, perquè per això “tenim la UME a nivell estatal”. Així, sostenen que la UVE “només creava comandaments intermedis, no posava bombers al camí” i recalquen que aquesta unitat “mai va existir, mai va ser res”. “Era un decret sense suport al darrere. No tenia ni oficines. Era una agència fantasma”, afegeixen.

Davant aquesta situació, han reivindicat que l'actual Consell liderat per Carlos Mazón “ha reforçat el servei de bombers forestals, ha adquirit un compromís de reforçar i modernitzar els seus mitjans materials i ha reforçat la col·laboració amb els bombers de les diputacions i les forces i cossos de seguretat de l'Estat”.

A més, han incidit que la plataforma de Bomberes i Bombers de la Comunitat Valenciana, en què estan representats “tots els sindicats”, ha expressat “el seu rebuig al projecte” i ho han justificat que, al seu parer, la UVE suposava “un augment de la despesa innecessària, ja que les funcions que volen donar a aquesta ja són realitzades pels bombers i bomberes dels consorcis provincials i dels ajuntaments de les capitals”. També van denunciar que suposaria “un augment de la descoordinació entre serveis a causa de la duplicitat creada sense cap necessitat tècnica ni operativa”.