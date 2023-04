Miquel Francés: “La televisión sobrevivirá en la medida en la que haga bien el servicio público”

La televisión pública necesita crear contenidos de proximidad para hacer servicio público. Y también para conectar con la audiencia que se identifica con esa proximidad. Así lo ve Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universitat de València, director del Máster oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales, y responsable del Taller de Audiovisuales de la institución académica. Desde este jueves, a falta de que su nombramiento se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es el presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ente gestor de À Punt Media. elDiario.es conversa con él momentos después de que las Corts Valencianes lo ratifiquen como presidente del órgano en tercera votación, con el apoyo del PSPV, Compromís y Unides Podem.

¿Cómo ha visto la votación?

Se ha dejado muy para última hora, como todos los órganos que tenían que elegirse. Tras dos legislaturas, las coyunturas políticas se tensan. Esto ya había pasado por un organismo independiente, el Consell de l'Audiovisual, y al final ha salido, pero el resto de organismos no. Además, ha coincidido con los plenos finales, con cambios de mayorías en la votación, ha sido el final del final de la legislatura. A pesar de eso, lo importante es que a partir del 28 de mayo haya una gobernanza clara, que se pueda gobernar con solvencia.

El contrato programa no podrá negociarse hasta pasadas las elecciones, ¿no?

El contrato programa es una de las primeras medidas que tenemos que ver cómo solucionar. Mi nombramiento [y el del resto de consejeros] se tendrá que producir en breve y constituir el Consejo Rector la próxima semana. Una de las cosas en las que tenemos que empezar a trabajar es que ese contrato programa, que lleva dos años de retraso, lo reseteemos y lo pongamos al día. Hay una serie de procedimientos que no se van a poder iniciar hasta que no tengamos una gobernanza decidida.

El Consell Audiovisual sí pudo examinar su programa para valorar su candidatura, pero en las Corts Valencianes apenas tuvo un cuarto de hora para explicarlo en comisión. ¿Cuál es su modelo?

Un modelo sostenible de televisión de servicio público. Sobre todo en el cambio de paradigma en el que estamos, que iniciamos en la predigitalización en 2005, con las primeras leyes de audiovisual; después vino el ERE y el fundido a negro de Canal 9... Cuando abrimos [Á Punt] ya estábamos en otra fase, la multidifusión había llegado. En el primer periodo de la Corporación, Enrique Soriano y Mar Iglesias [sus antecesores en la presidencia del Consell Rector] han tenido que dar vida al modelo por el que se ha optado, de sociedad mercantil.

La sociedad como tal está consolidada, pero hay que avanzar en esa ley de acompañamiento para mejorar la dualidad existente y que haya un proceso más unificado. Hay que mirar qué cosas han funcionado, dado que ya llevamos tiempo suficiente como para analizarlo; hay cosas redundantes como la doble fiscalización del IVA, los contratos programas y el mandato marco... Ahora hay que avanzar en todo eso. Entramos en una fase de posdigitalización, tenemos muchas ventanas que atender: la audiencia es hiperfraccionada, hay pantallas diferentes y la suma de todas es la audiencia. La audiencia ya no es la televisión clásica, por tanto, hay que fortalecer la plataforma, el player, y se está trabajando en esa línea.

También estamos en el año de las oposiciones, ahora se va a hacer una plantilla, hay que trabajar muy bien en esa plantilla, ajustarla a los nuevos tiempos de trabajo, a una formación obligatoria anual y permanente. Es lo que hacemos en la academia, todos los días hay que actualizarse. Hay que trabajar en una serie de recursos como la Inteligencia artificial, que hay que aplicarlos a la sostenibilidad de la producción; tendremos que negociar con los sindicatos y los trabajadores estas nuevas formas. Y sobre todo, hay que trabajar en la dieta mediática, en la distribución de los contenidos, pero el foco debe estar puesto en la calidad, no llenar contenidos por llenar horas. Tenemos que trabajar codo a codo con la administración pública para hacer servicio público.

¿Sobre la ley que comenta, hay que fusionar la Corporación y la Sociedad Mercantil para que no sean dos entes distintos?

Bueno, unificarlas o mirar otros modelos. Tienen que tener una línea de trabajo más unitaria. Puede que el modelo que tengamos no sea el mejor. Me gustaría trabajar con una comisión independiente que trabajara en esa línea, esto pasa en otras televisiones. Tener dos órganos por separado no es lo mas acertado, pero tenemos que estudiarlo.

¿A qué televisiones autonómicas tendría que mirar À Punt?

Todas las televisiones autonómicas están como nosotros. Tal vez la televisión pública española esté en un momento más preocupante. Estamos en un cambio de paradigma de consumo de contenidos y calidad de los mismos, muy diversificado en tipos de emisiones... No tengo ninguna referencia: tenemos que construir las cosas, ver lo que no funciona y ajustarlo en la medida de las posibilidades. Los dividendos digitales acaban en esta década, vamos a tener ondas limitadas, eso vendrá en paralelo a otras herramientas, que nos abre a nuevos flujos de trabajo. Y no son años fáciles de gobernanza, esté la coyuntura política que esté. El reto de este cambio, en 2030, pasa por cuestiones de financiación, legislación, contenidos... En la medida en la que hagamos bien el servicio público sobreviviremos.

Respecto al servicio público ¿Qué debería mejorar À Punt? Usted ha trabajado, por ejemplo, en muchos contenidos de divulgación científica.

Hay que ahondar en divulgación, en ciencia, de forma atractiva, para que la ciudadanía se identifique y esté a gusto. Comunicar ciencia, cultura o antropología en la diversidad cultural no es fácil. Por ejemplo, hay que comunicar las comarcas, la Comunitat Valenciana vacía día a día, no cuando hay un incendio. Se pueden hacer muchas cosas. No todo es hacer ficción, que es importante, hay que avanzar en coproducciones, concursos externos, abrir más la producción colaborativa, la producción asociada con diputaciones, instituciones, con Forta (La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos)... está por recorrer. Hay que abrir más públicos y vías de financiación: ayudas europeas, fortalecernos en el ámbito de las instituciones, colaborar con Televisión Española, que va a tener un centro.

¿Qué relación tiene con el director general, Alfred Costa? ¿Cómo ve el modelo televisivo que plantea?

Creo que en la parte ejecutiva, en el trabajo diario de la sociedad mercantil, ha hecho un trabajo muy importante. Tengo buena relación con él, creo que podemos trabajar bien, con la máxima confianza y apoyo. La dirección y la presidencia debemos hacer un día a día. En este caso, el lenguaje y el registro de ambos coincide por nuestras trayectorias y nuestra visión, ir a las convocatorias, buscar proyectos... Creo que en los últimos años se ha avanzado bastante en el modelo de televisión, en el player para la radio [la plataforma para podcasts] y en la televisión a la carta, para poder penetrar en esas audiencias. Creo que el contacto entre el Consell Rector y la dirección general es necesario.

¿À Punt necesita más presupuesto?

La televisión se está manteniendo, pero hay que buscar más recursos. Tenemos que enviar más antenas, más medios, mas formatos, que la ciudadanía se identifique con ello. Cerramos en el peor de los casos, cuando la ciudadanía ya se identificaba con ello, y hemos tenido que empezar de cero, con internet, y volver ahí es muy difícil. Estamos en ese proceso. Este verano hay que trabajar muy fuerte en un servicio multicanal, en línea, tanto de cara a los contenidos como de cara a los trabajadores; es un modelo muy importante para trabajar sinergias.

¿Y la plantilla es suficiente?

Estamos en esa línea de los 400, casi 500, que vamos a ver cómo queda este año. ¿Es suficiente? Sí. Más allá de la plantilla está la producción propia de la casa, externalizada, y la ajena. Estamos en buen camino. Canal 9 tenía un 51% de producción ajena con costes elevadísimos. Ahora se ha dado la vuelta, primero con Empar Marco, que no lo tuvo fácil y luego con Alfred Costa. Ahora tenemos que formar un equipo que trabaje con una nueva mecánica de grupo laboral. Para mí es importante conseguir un flujo laboral que se adapte a la nueva producción de contenidos. Hay que cambiar costumbres, maneras de hacer... Si hay herramientas que nos ahorran costes, hay que dedicar mas tiempo a la creación de contenidos y a la calidad de los mismos. Debemos hacer una estructura de empresa pública potente y sostenible. Hay que buscar recursos y medios para el cambio de modelo energético, herramientas de edición, replantear los perfiles...

¿Con las oposiciones planteadas es posible?

Para eso está la formación permanente. Hay que estar adaptándose a los tiempos. Hay que partir con una base, una relación de puestos de trabajo, y a partir de ahí trabajar en la formación de contenidos y tecnológica, para otras herramientas, en la medida en la que podamos cada año. Es preciso que un canal moderno trabaje en otro modelo.

¿Qué porcentaje de producción propia es deseable?

Si tenemos una televisión de proximidad, el modelo de producción propia debe tener una proporción bastante elevada. Debemos ir más allá de un tercio. Eso implica directos, informativos, reportajes.. Podemos hacer ficción, documentales, pero para eso está la producción independiente.

Tenemos una producción muy esclerotizada, hay casi dos centenares de productoras, con asociaciones empresariales, y muchos programas de producción externalizada que están muy bien. Creo debemos fortalecer un plan anual de formación permanente, y un protocolo con el sector audiovisual valenciano, con el Instituto Valenciano de Cultura, la Ciudad de la Luz, marquemos unas pautas de trabajo, protocolos de ayuda. Eso está por hacer y es un gran reto. Hay que marcar unas reglas de juego periódicas, ordinarias y, sobre todo, internacionalizar muchas cosas de las que hacemos.

Vamos, que el mercado no marque lo que emite la televisión pública.

El audiovisual de aquí tiene cosas muy interesantes, muchos premios, y no lo podemos olvidar. Lo importante es reducir la producción ajena, y trabajar con la Forta y la producción asociada y colaborativa con instituciones. Por ejemplo, en divulgación científica y sanitaria, contenidos de promoción de la salud... Son cosas que de un día para otro no salen pero que tenemos que trabajar. También en generar nuevos talentos, que la gente que pasa por los centros de formación pueda hacer mas certámenes de diseño de contenidos; hay que saber captar el talento joven, propiciar esos encuentros, y estar codo a codo con el sector audiovisual y con la Forta.

¿Y la audiencia? Una de las críticas a la televisión es que se ve poco.

El mercado ahora es otro. La audiencia entra por otras vías. GK, la gestora de audiometría, trabaja sobre Kantar Media y hay que revisar la audiometría, el universo es muy reducido, miramos solo aparatos de televisor. Tenemos que tener una audiometría interna, medidor propio; Amazon o Netflix lo tienen. Tenemos que estar vigilantes a los movimientos que ocurren. Lo que está claro es que si haces contenidos que se identifican con la proximidad, tienes cuota de pantalla fija, cosa que una televisión mayorista no tiene. Hay que trabajar esos formatos y que tener feedback para programar.