La injustícia i la covardia

El regidor responsable de seguretat ciutadana de Castelló de la Plana, ha fet els darrers dies unes declaracions que des de la plataforma ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció, ens veiem obligats a denunciar públicament. Confiem que la fiscalia contra els delictes d’odi farà les actuacions pertinents, i que l’alcaldia valorarà la conveniència de mantenir en el càrrec a una persona manifestament falsària i racista.

Els seus actes i les seues declaracions denoten una baixesa moral indigna d’un representant públic del poble de Castelló. Un home que aprofita l’assassinat d’un xiquet per escampar la seua misèria moral amb afirmacions com esta: “Confirmado: el asesino es un magrebí”, que accepta fonts de confirmació falses, que desqualifica els altres partits polítics fent-los còmplices de l’assassinat i que es vanagloria del seu discurs d’odi, no hauria de ser un representant del nostre poble.

Un representant públic ha de ser prudent, les seues declaracions han de ser ponderades, tranquil·les i sensates. La màxima responsable del govern municipal no hauria de delegar la seguretat dels ciutadans en una persona que menteix acusant un grup determinat de persones, en este cas els magrebins, de delictes molt greus; això és com posar un piròman de cap dels bombers.

Però qui no té cap prevenció en difondre acusacions falses contra un grup humà determinat, qui es vanagloria de parlar clar, tan bon punt s’assabenta que la fiscalia ha obert una investigació contra els qui escampen eixes mentides, s’acovardeix i esborra el missatge fals. L’esborra, però encara té la poca vergonya de dir que cap polític és tan honest com ell que reconeix l’errada. Ell no ha de reconèixer l’errada, ha d’admetre la mala llet, la mala intenció, la maldat obscena del seu missatge d’odi.

I per si la ridícula actitud del regidor de seguretat no fora suficient, encara ha d’eixir a fer declaracions ignominioses la cap provincial del seu partit, que és la presidenta de les Corts Valencianes, per a vergonya de la institució i de tots els valencians decents.

La Presidenta té la barra de dir públicament que el seu partit denunciarà a un grup de músics per exhibir una pancarta on deia que el regidor de seguretat té cara de cul. El tema és més greu del que sembla: la segona autoritat valenciana defensant la xenofòbia d’un regidor i afirmant que presentarà denúncia contra uns artistes.

Nosaltres no sabríem valorar si la cara del regidor en qüestió té certa ressemblança amb la part posterior del cos humà, però això és una qüestió estètica que res té a veure amb l’odi. La Presidenta de les Corts hauria de saber que els delictes d’odi són els que van dirigits contra persones i grups humans en inferioritat de condicions. Assegurar, sabent que és fals, que s’ha confirmat que l’assassí d’un xiquet és un magrebí, per provocar rebuig i odi contra eixa comunitat, això pot ser delicte perquè atia l’odi contra un grup de persones que estan en inferioritat de condicions. Dir-li cara-cul a un regidor no passa de ser un exabrupte.

Fa poc de temps el regidor es vanagloriava d’haver gastat 75.000 euros de l’erari públic esborrant les pintades amb el seu nom. Això és corrupció feta pública amb total tranquil·litat. Si haguera dit que s’ha gastat 75.000 euros per netejar les parets de pintades impròpies seria acceptable, però dir que es gasta els nostres diners per netejar la seua imatge, ens sembla simplement inapropiat.

L’any 2017, quan va néixer la nostra associació, veníem de situacions manifestes de corrupció, teníem com a un dels nostres objectius combatre aquella sensació generalitzada entre la població, que la corrupció era una cosa natural en les institucions públiques. Ara veiem necessari combatre la impunitat amb què es menteix des de les plataformes de comunicació i des dels llocs de responsabilitat política, perquè determinats càrrecs públics han arribat a un nivell de confusió mental i de mala intenció que comença a ser inacceptable.