Que tornen el que ens han robat

Aprofitant les festes d’agost, la Generalitat Valenciana ha decidit eliminar l’Oficina de Recuperació d’Actius. Aquesta entitat feia el seguiment dels procediments judicials en curs on s'investiguen delictes que han suposat un perjudici econòmic per a la Generalitat, un robatori de diners públics en definitiva. La finalitat última de l’Oficina era recuperar els diners estafats per càrrecs institucionals a l’erari públic. Fins ara portava ja recuperats més de huit milions d’euros.

Des de la Plataforma Castelló per la Justícia i contra la Corrupció volem manifestar públicament el nostre desacord amb aquesta actuació de l’executiu valencià. Entenem que cada govern aplique polítiques pròpies i prioritze unes inversions i unes actuacions sobre unes altres, d’acord amb el seu programa de govern. El Consell de la Generalitat ha estat elegit pel vot popular i és legítim que vulga governar d’acord amb el seu criteri.

Però que una de les primeres actuacions del nou executiu siga eliminar l’òrgan encarregat de recuperar els diners sostrets a l’erari públic per les pràctiques corruptes d’anteriors governants, ens sembla indicatiu de per on poden anar les actuacions del nou Consell: ocultació de les males pràctiques polítiques i administratives i falta de transparència. La decisió del Govern s’ha fet pública en un moment on la majoria de la població està de vacances i en festes, això denota voluntat expressa d’ocultació. Han sigut més diligents en fer desaparèixer un òrgan de recuperació dels diners robats que en adjudicar les places de mestres i professors. Les explicacions que han donat per justificar la decisió, són imprecises i inexactes. Fa la impressió que volen enterrar un passat d’actuacions delictives sota un espès silenci.

La Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la corrupció va néixer en un moment on la corrupció incrustada en els òrgans del Govern valencià ens avergonyia a tots, un moment on es robaven fins i tot els diners que s’havien de dedicar l’ajuda humanitària. Per això un grup de persones ens vam unir, per fer front a la vergonya, per denunciar els lladres i erradicar les pràctiques delictives a l’administració pública. Ara el nomenament de determinades persones amb una dubtosa biografia per ocupar càrrecs públics i algunes de les primeres actuacions del nou Consell, com la que ara denunciem, ens han tornat a posar en alerta. Des de la nostra associació, humil però decidida, estarem atents per denunciar qualsevol actuació que represente falta de transparència i mal us dels diners del contribuent. Ho farem amb respecte, però amb fermesa, no podem permetre que la paraula “valencià” es torne mai més a associar amb la paraula “corrupte”.

*Antoni Porcar i Gómez, president de la Plataforma Castelló per la Justícia i contra la Corrupció