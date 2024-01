L’exposició “Librorum fragmenta. Incunables i manuscrits reutilitzats en la Biblioteca Històrica” és fruit d’una minuciosa tasca de revisió heurística i anàlisi feta pel catedràtic de paleografia Francisco Gimeno amb la col·laboració de Susana González i Mónica Pintado. Una exposició original, suggerent i atractiva, que mostra els usos i reciclatges del llibre en la historia moderna i també ens fa veure que la paleografia i la historia del llibre han obert mirades que van més enllà de les concepcions tradicionals.

Des dels incunables i manuscrits medievals fins al present, els llibres es deterioren amb el pas del temps, potser per una conservació inadequada, per l’ús freqüent; o per un envelliment que els fa esdevenir obsolets. Des d’antuvi, les biblioteques i arxius donaren als llibres vells diverses utilitats i a voltes els transformaren en materials reutilitzats. Molts llibres esquinçats es venien a mercats, on es compraven pergamins i papers vells i deteriorats, a fi de reciclar-los i fer-ne ús en molts altres oficis.

En les biblioteques i arxius es reutilitzaven fragments procedents de còdex, incunables o libres impresos per un ús diferent de l’original. El llistat d’usos dels libres deteriorats era molt amable, en funció de dels interessos d’aquells que els compraven per tal de reciclar les seues pàgines. Com explica Gimeno, “enquadernadors, seders, entre altres, acudien sovint a les subhastes a l’encant d’objectes al mercat de segona mà per trobar-hi els materials que freturaven.”

I és així com els libres que contenen materials reciclats has arribat a les nostres mans. L’exposició mostra a la Sala Duc de Calàbria un primer tast del conjunt de fragments de libres reutilitzats que conserva la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Els fragmenta han servit per reforçar cobertes i lloms o crear guardes d’altre libre anomenat, en aquest cas, liber tradens. Una segona oportunitat per als fragmenta que fan present el llibre deteriorat o obsolet desaparegut i creen un conjunt que conjumina una nova realitat compartida: la del liber tradens i el fragmentum. Una mentalitat d’ús i reutilització que representa una mena d’ecologia del llibre imprès. Una exposició, senzilla, original i reveladora.