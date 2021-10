Llibres (LGTBI) per a totes

No ens equivoquem si diem que el País Valencià és un dels territoris de l’Estat, i per suposat en comparació amb altres països del món, on més s’ha avançat els últimes anys en matèria LGTBI. L’aprovació per part de les Corts Valencianes de la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, va suposar una fita històrica en l’avanç en la protecció dels drets LGTBI i la igualtat de les persones trans, norma a la que es va sumar l’aprovació de la Llei 23/2018 d’igualtat LGTB+ que protegeix els drets de totes les persones per tindre una vida digna i lliure de desigualtats i odi, pel dret a ser.

Però si bé i per fortuna tenim la sort d’haver-nos dotat de les ferramentes legals necessàries per combatre l’odi contra un col·lectiu acostumant a l’estigmatització i la lluita constant, l’aplicació de la llei requereix de la implicació de totes per fer realitat la lluita pels drets fonamentals i per complir amb allò pactat. Les institucions democràtiques tenim l’obligació de protegir amb les nostres polítiques i actuacions els drets fonamentals de tota la ciutadania, especialment de les persones que més pateixen per qualsevol motiu. I aquesta tasca, com marca també la norma, requereix d’educació en la igualtat, la diversitat i el respecte mutu, base de la democràcia a què volem aspirar per viure en igualtat, llibertat i pau social. Amb aquest objectiu, i junt amb la feina coordinada d’altres administracions, des de la delegació de Diversitat de la Diputació de València portem a terme amb els centres de secundària -amb l’ajuda d’associacions per la defensa dels drets LGTBI- tallers i cursos per al professorat i l’alumnat per resoldre conflictes i situacions de desempara en que es troben alumnes dels centres, tallers que cada dia tenen més demanda i que aconsegueixen dotar d’eines suficients les persones implicades.

En aquesta tasca de sensibilització i formació marcada per la llei es trobava la regidora d’educació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, Verònica Ruiz, quan el Jutjat d’allò Contenciós-Administratiu núm. 1 de la ciutat, a instància del col·lectiu autoanomentat ‘Abogados Cristianos’, va acordar la passada setmana la retirada cautelaríssima d’un llistat de llibres de temàtica LGTBI remesos als centres educatius. La disbaratada mesura, dictada per procediment d’urgència i sense audiència de part (com marca la llei per als fets que poden resultar irreversibles), obligava a la retirada d’aquests llibres de (sic) “ideologia LGTBI” al·legant que podrien produir un “perjudici irreparable” en els menors d’edat que els llegiren, de manera que aquests llibres quedaven segrestats de manera cautelaríssima a l’espera del que es resolera la qüestió en el procediment principal (anomenat “de drets fonaments”, fins ací la ironia). Per fortuna, i després d’un allau de crítiques que fins i tot ha traspassat fronteres, amb tan sols deu dies de diferència el mateix jutjat ha esmenat la seua pròpia decisió i ha alçat la injusta mesura.

La rectificació, però, no ens ha de fer conformar-nos quan parlem de drets fonamentals de la ciutadania, perquè sols el fet que algú puga pensa que un llibre (o 32, en aquest cas), puguen ser susceptibles de causar danys irreparables en qualsevol persona que el llija, ja ens hauria de fer reflexionar sobre la vertadera intenció censora de qui demana la mesura i sobre l’aplicació de les normes de que ens dotem. Perquè els llibres, qualsevol que siga la seua temàtica, ens ajuden a reflexionar, ampliar coneixements, plantejar-nos altres punts de vista i, fins i tot, permetre’ns el luxe de mantindre’ns en les nostres conviccions. Però no. Lluny de de la intenció de que els xiquets i xiquetes reflexionen i es formen en igualtat, l’associació instigadora de la mesura ha pretés en tot moment controlar el que han de pensar o no, tot sota el paraigua d’una suposada protecció de la seua llibertat que no fa més que amagar intolerància, exclusió i por. Perquè, no ho oblidem, no educar en la diversitat i el respecte, ens aboca a l’odi irracional, i eixe odi fàcilment es converteix en violència, com malauradament estem veient massa vegades els últims temps en atacs continus d’agressions transfobes.

Sorprén per tant, que en una societat democràtica i lliure aquesta disbauxa haja aconseguit un pronunciament cautelarment favorable -ni que siga durant deu dies- el que ens fa reafermar-nos en el fet que queda molt de camí per recórrer en la defensa dels drets LGTBI, i que la formació en la diversitat de la judicatura és també una assignatura pendent, com ho va ser fa anys la formació en violència de gènere o en drets de les persones menors. Assumir, ni que siga circumstancialment, els discursos d’odi i titllar «d’ideologia” la realitat LGTBI, deixa en el pou de l’ostracisme els drets que tant ha costat d’aconseguir, i evidencien les mancances de qui hauria d’impartir justícia i protegir els drets fonamentals de totes, en lloc de posar-se d’inici de part de qui els pretén aniquilar.

Així, a les persones que posem per davant de tot la convivència i la llibertat no ens queda altra més que continuar ferms: a Compromís no farem ni un pas enrere. Poden segrestar un grapat de llibres, però no segrestaran els valors democràtics que els llibres transmeten. I en el cas que ens ocupa, celebrem l’alçament de la mesura i el compliment de les lleis aprovades a les Corts Valencianes per defensar els drets de totes les persones, però no podem baixar la guàrdia enfront de qui pretén eliminar-los. Deu dies són massa temps per retrocedir en la defensa de la igualtat, però també són el temps rècord en el que la pressió i l’activisme han abocat a l’efecte contrari al pretés: perquè en tan sols deu dies el llistat de llibres remés per l’Ajuntament de Castelló als centres educatius, millorat i augmentat per altres títols, circula per totes les xarxes socials, i són poques les persones que no han tingut accés al mateix. Molts pobles estan comprant aquests títols per a les seues biblioteques municipals, hi ha sortejos de lots complets i les famílies ara tenen un extens llistat per poder adquirir i consultar un molt bon catàleg que les ajude en l’educació en la diversitat dels seus fills i filles, aprofitant ara Places del Llibre i Fires on adquirir-los. Potser seria també una qüestió de justícia que, algun d’aquests lots, acabara a les seus judicials per evitar que en un futur i, ni que siga per uns pocs dies, tornem a tindre resolucions tan poc ajustades a dret. Llibres (LGTBI) per a totes!