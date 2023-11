Esta setmana s’ha constituït el nou govern estatal, un govern de coalició progressista i açò no és qualsevol cosa. Recordem la debacle de les eleccions municipals i autonòmiques que, amb honroses excepcions, varen deixar en poder de la dreta i l’extrema dreta la immensa majoria de governs municipals i autonòmics. A nivell estatal la cosa ha estat diferent i este ha de ser un motiu d’alegria per a tot el món progressista espanyol al qual els valencians hem contribuït de manera significativa. Que açò és important ho palesa la frustració de la dreta política, empresarial, judicial i social. Després de veure el que ha passat en Argentina i el que passa en molts països d’Europa, aturar a l’extrema dreta és una tasca política de primera magnitud que mai oblidarem en Compromís.

Un segon element a destacar és l’agenda valenciana. Una agenda que té el compromís de tractar i resoldre el problema del deute i del finançament del País, sense dubte el pitjor problema que patim els valencians al impossibilitar-nos fer moltes coses normals en altres comunitats. Però sense oblidar també els compromisos en infraestructures que són claus com les connexions ferroviàries de ports i aeroports així com les inversions en el corredor mediterrani comprenent el seu node fonamental: El pas per la ciutat de València mitjançant el soterrament de les vies entre el Nord i el Sud de la ciutat sense deixar de banda el necessari soterrament de les vies en Serreria. No podem oblidar que en temps de govern del PP el corredor mediterrani (i les inversions corresponents) passava per Madrid oblidant la nostra ciutat.

Un tercer element és l’agenda social que afecta tant als valencians com a la resta d’espanyols. La reducció de la jornada setmanal amb la qual s’ha compromés el nou govern, i que ja experimentàrem amb bons resultats el passat mes d’abril en València, la millora del contracte laboral i de les condicions d’acomiadament, les ajudes als usuaris del transport públic, etc. són millores que a valencians en particular i a espanyols en general ens beneficien com a resultat del treball d’un govern de progrés entre PSOE i Sumar com ja va passar en l’anterior legislatura amb mesures tant beneficioses per als treballadors i treballadores com van ser i continuen sent els ERTEs. I, cal recordar-ho, beneficien moltes vegades directament a les persones que més ho necessiten. Cal recordar-ho: Tant l’agenda valenciana com l’agenda social beneficien directament a tota la societat valenciana.

Hi ha un altre element que cal ressaltar: Amb este govern avancem cap a un model d’estat més plural. El primer exemple ha estat l’ús de totes les llengües oficials en el Parlament no només del castellà com es feia fins ara. Espanya és l’estat de la Unió Europea amb una major pluralitat lingüística, cultural i de pobles diferenciats. Però encara estem molt lluny de ser l’estat amb una estructura política que done una resposta adequada a esta situació. Guanyar en pluralitat és el contrari de «romper Espanya» com predica la dreta. És precisament treballar per a què totes les persones puguen sentir-se cada dia més en la seua casa siga quina siga la seua llengua, la seua cultura o la seua forma d’entendre el país on viu.

Que aquesta tasca no serà gens fàcil ho sabem tots i totes. Entre els qui no volen que canvie res, a no ser que canvie per anar cap enrere com els crans, passant pels van a «lo seu» sense importar-los massa la resta i sense oblidar-se mai dels poderosos de sempre que no volen perdre els seus privilegis, el treball que li espera al nou govern serà sens dubte complicat i ple de perills. Però endavant, sorts i encerts!