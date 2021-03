Porque nos queremos IGUALES…. Un año más, nos sobran los motivos

Cada año, cuando llega el 8M, Día Internacional de las Mujeres, se cuestiona si todavía es necesaria esta conmemoración, “si ya lo tienen todo” dicen algunas voces, “que más querrán...” Y como cada año, desde UGT PV, respondemos una vez más que sí, que es necesario. Y esta afirmación no es un sí sin más, sino un sí acompañado de una inmensidad de motivos. Y, además, en esta ocasión y sufriendo las consecuencias de la pandemia causada por la covid 19, los motivos lejos de disminuir, han incrementado alarmantemente. Muestra de ello es que otras movilizaciones se han llevado a cabo estos meses, concentraciones simbólicas de otros ámbitos llevadas a cabo con todas las medidas de seguridad (al igual que las que plantea el 8M), que no han sido cuestionadas como las de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres…

Y por ello creemos necesario posicionarnos y reclamar, porque a día de hoy, aún, el trabajo de las mujeres sigue valorándose de manera muy escasa. Y con esa escasa valoración hemos tenido que enfrentarnos a una crisis sociosanitaria que se ha impactado cruelmente en los trabajos en general y en el día a día en particular. Y es que las mujeres están en primera línea contra la pandemia. Son trabajadoras de los denominados servicios esenciales, trabajadoras de la limpieza, de los servicios sociosanitarios (desde auxiliares, enfermeras, médicas, profesionales de residencias de ancianos hasta conductoras de ambulancia, limpiadoras, etc.) trabajadoras del comercio, de alimentación, de ayuda a domicilio y de servicio doméstico. Y esa esencialidad, se ha percibido también en cuanto a la crianza y los cuidados informales…. aunque, desgraciadamente, de nuevo, se siga sin dar valor a estas actividades fundamentales para la vida.

A veces es difícil creer que estamos en el siglo XXI... Y por eso, desde el momento presente, recordamos a nuestras ancestras, las que con sus luchas para conseguir el voto, con sus luchas por trabajos de igual valor, con la denuncia desgarrada de una violencia que impacta contra las mujeres por el simple hecho de serlo abrieron el camino a luchas todavía hoy vigentes.

Por todas ellas y muchas más y por una sociedad que queremos igualitaria por el bien de todas y todos, conmemoramos el 8 de marzo. Porque es un día en el que poner el acento en cuán lejos estamos de ser ciudadanas de pleno derecho en todas las sociedades, las de aquí y las de allí. Por ello rememoramos todo lo avanzado; pero no olvidamos, porque hay cuestiones alarmantes que no permiten bajar la guardia, como el secuestro esta misma semana de un grupo de niñas en Nigeria…. Por todo ello hemos de levantar la voz.

Por eso, hoy, conmemoramos a todas; las de ayer y las de hoy, y nos acordamos especialmente de las anónimas; porque entre todas estamos cimentando la construcción de sociedades más igualitarias; Y porque desde UGT PV tenemos un compromiso por la lucha por la igualdad real; Nuestra propia historia nos avala; Y ese compromiso no se queda solo en el presente… Porque aspiramos a conseguir una sociedad en la que todas las niñas y mujeres, las que están y las que están por venir, no tengan que seguir luchando por derechos humanos y fundamentales; sino que los puedan ejercer con mayúsculas. Y no vamos a fallarles.