La Justicia anula el plan de la zona logística del Puerto de Valencia sobre terrenos de huerta protegida

Enésimo varapalo para el Puerto de Valencia. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha declarado “nulo de pleno derecho” el plan especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. El TSJ-CV establece que el plan especial debió haberse sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria (y no simplificada, como hizo el Gobierno valenciano).

Así, la resolución —dictada tras un recurso de contencioso de Per L'Horta, argumenta que el suelo sobre el que estaba prevista la ZAL no puede considerarse urbano, tal como mantenía la Generalitat Valenciana ya que los dos planes especiales anteriores que modificaban el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia para darle cobertura han sido anulados. El terreno, de 772.000 metros cuadrados, se mantiene como suelo no urbanizaba de protección agrícola especial.

Antonio Montiel, portavoz de Per L'Horta, sostiene que la nueva sentencia confirma de nuevo la “ilegalidad” sobre la que se sustenta el proyecto de la ZAL, aprobado en 1999 y que supuso la destrucción de La Punta. “Casi 25 años después del inicio del proyecto, los terrenos continúan sin uso y el Puerto ha continuado funcionando y creciendo”, señala Montiel.

El portavoz de Per L'Horta, ex síndic de Podem en las Corts Valencianes durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, lamenta que la “los hechos han demostrado que que la ZAL ni tan siquiera era necesaria”. “Lea ZAL fue un error estratégico con un coste social y medioambiental muy elevado. Lo más triste es que el Gobierno del Botànic, que se presentó como el de las personas, dé continuidad a la política depredadora del territorio del PP y defienda los intereses de un puñado de empresas del lobby portuario en contra del conjunto de la ciudadanía”, agrega Antonio Montiel.

Per L'Horta defiende la reversión de la ZAL para convertir la zona en un espacio verde que conecte el cauce del Turia con el parque natural de l'Albufera. Montiel ha pedido a la Generalitat Valenciana y a la Autoridad Portuaria que no recurran la sentencia del TSJ-CV en casación y abandonen definitivamente el proyecto.