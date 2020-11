El acercamiento de Ximo Puig a Toni Cantó molesta a sus socios de Gobierno: "No se puede soplar y sorber"

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Toni Cantó, anunciaba este miércoles que ha conseguido la palabra del president de la Generalitat, Ximo Puig, de que el Ejecutivo autonómico no subirá los impuestos. Cantó asegura que tiene el compromiso del president después de la tercera de sus reuniones en el Palau de la Generalitat, unas reuniones que los socios del president dicen desconocer.

Compromís y Unides Podem criticaban este martes, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de las Corts Valencianes, que los socialistas actúen por libre, asumiendo compromisos que afectan a lo acordado en los pactos de legislatura. La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó afirmaba que ve a Cantó "descolocado", y ha criticado sus "shows" en "defensa de los más privilegiados" y ha insistido en que su formación "va a estirar hacia una reforma fiscal progresiva" en la que las rentas medias y bajas "no tengan tanta carga como los grandes patrimonios". En redes sociales sus compañeros de partido endurecían el tono: la coordinadora de Podem, Pilar Lima, reprochaba que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo", y añadía: "Queremos pensar que es un paripé impulsado por un señor que incomprensiblemente nos odia", en referencia al líder de Ciudadanos. mientras que Ferrán Martínez, responsable de Hacienda de los morados, consideraba que "el PSOE tiene que decidir si es leal al Botànic y comparte la reforma fiscal progresiva planteada por el Gobierno de España, o si prefiere apostar por el modelo Ayuso".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, no ha querido manifestarse sobre acuerdos que no están cerrados, ya que "sería más esoterismo que otra cosa". No obstante, Ferri ha destacado que hay "voluntad de ver y trasladar a una redacción técnica" las posibles "enmiendas de cara a los presupuestos", en los que a su juicio encajarían "la gran mayoría de propuestas de Compromís y de Unides Podem". En este sentido, ha defendido el trabajo de "muchos meses" que pueda acabar en acuerdo entre los tres grupos en la línea que defienden organismos como la Unión Europea y la OCDE de avanzar en la "fiscalidad verde" o del FMI de que "quien más estén ganando, ayuden a salir de la crisis".

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no ha subido impuestos en cinco años ni tiene intención de hacerlo. "No se está hablando de figuras impositivas que afecten al conjunto de la población" como la tasa turística, la de aparcamiento en centros comerciales o la de bebidas azucaradas, expresaba refiriéndose a las negociaciones de la reforma fiscal con Compromís y Unides Podem. Respecto a los impuestos, Mata ha defendido que la gente que cobra menos de 35.000 euros al año "paga menos en 2020 que en 2015" y que "las 22.500 personas que pagan impuesto sobre el patrimonio, como antes tenían una bonificación del 90%, ahora están pagando más".