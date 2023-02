Aitana Mas, sobre la propuesta del PSPV en prostitución: “Una 'ley seca' solo esconderá el problema”

La vicepresidenta portavoz y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha admitido este viernes que “no hay una posición unánime” en el seno del Consell respecto a las medidas para abolir la prostitución, algo que “es evidente” por las discrepancias entre PSPV y Compromís. “Una ley seca solo servirá para esconder un problema con componentes sociales complejos”.

Así ha valorado Mas (Compromís), en rueda de prensa tras el pleno de gobierno, las propuestas registradas en solitario y de forma urgente por el grupo socialista en Les Corts para modificar las leyes autonómicas de carreteras y espectáculos, prohibiendo su práctica en zonas de dominio público y su publicidad en establecimientos.

“No hay una posición única, es evidente, y se sabe que no es un tema que se haya debatido en el Consell. Tampoco está en el acuerdo del Botànic, no forma parte del seminario de gobierno y no ha habido debate entre los departamentos (Igualdad y Justicia)”, ha expuesto.

Además, la titular de Igualdad ha recordado que las propuestas presentadas por el PSPV están basadas en el anteproyecto que presentó Justicia el año pasado que “ya recibió alegaciones” y fue rechazado por su conselleria cuando la dirigía Mónica Oltra.

A partir de ahí, ha señalado que la toca realizar una “reflexión” como consellera: “Creo que una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema con componentes sociales complejos y tratarlo de manera punitiva”. Mas ha abogado así por “no legislar hechos concretos que están alejados de la realidad” en primer lugar y por “procurar que la norma no perjudique a la parte más vulnerable”, las mujeres prostituidas.

Dicho esto, la vicepresidenta ha defendido las políticas que ya están en marcha en la Comunitat Valenciana para ayudar a estas personas: el servicio autonómico de empleo (Labora) ha formado incorporado al mercado laboral a 99 mujeres víctimas de trata o de explotación sexual y violencia machista y el programa 'Alba' de Igualdad ha atendido a más de 2.000 desde octubre de 2021.

Son “políticas que van a la raíz de ese problema y suponen ya medidas reales y efectivas contra esa lucha”, ha subrayado, para recordar que el debate ya está en Les Corts y los grupos parlamentarios deben decidir si apoyar o no los cambios que propone el PSPV.