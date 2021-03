El Bloc ya no quiere llamarse Bloc: el cambio de nombre de la principal formación de Compromís abre el debate precongresual

El cambio de nombre del Bloc Nacionalista Valencià en un congreso que se celebrará en medio de una pandemia ha encendido a algunas corrientes. El partido mayoritario de la coalición Compromís ya advirtió hace justo un año de su intención de cambiar la marca con la que es conocido electoralmente y que se asocia a la historia del partido para buscar un nombre más atractivo a otros sectores. Algunos dirigentes barajan suprimir los términos Bloc y Nacionalista para explorar otros conceptos, una cuestión que se abordará en la votación del reglamento congresual y que tiene enfrentadas a varias sensibilidades. Los jóvenes del Bloc ya llevaron a cabo el cambio de nombre y pasaron a llamarse Joves del País Valencià-Compromís.

La formación valencianista aborda este sábado el reglamento de su VIII Congrés Nacional, que tendría que haberse celebrado el pasado junio pero fue suspendido por la emergencia sanitaria y se celebrará el 26 y 27 de junio próximos. Dada la incertidumbre por la vuelta a la normalidad, los organizadores proponen otros métodos de toma de decisión, como reuniones con delegados, en lugar de la fórmula asamblearia habitual, que excluiría a militantes de Compromís, como se había acordado.

El Consell Nacional telemático del 6 de marzo llevará una reforma del reglamento congresual para que el cónclave estival pueda celebrarse por delegados. "Hemos tenido que tomar esta decisión porque la evolución de la pandemia hace complicado pensar en el encuentro de toda la militancia a un mismo espacio. Entonces, hemos decidido proponerle esta reforma que implica un delegado por cada cuatro militantes como, por otro lado, recogen los estatutos y siempre se habían celebrado los Congresos Nacionales del Bloc-Compromís. De todas maneras, la posibilidad de celebrar un Congreso Nacional asambleario es la prioritaria", expresaba Elena López Blat, la responsable de organizar el congreso.

Ni el cambio de nombre ni la forma de decidirlo han gustado a algunas corrientes de la formación, como en la que participa la alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, BES-Més Compromís; ni a Bloc i País, encabezada por la diputada Mònica Àlvaro. Ambas reclaman que el congreso de junio renueve a la Ejecutiva, un imperativo legal dado que lleva un año en funciones, pero que posponga el debate de refundación para que pueda ser abierto y presencial. Àlvaro reclama retrasar la refundación y el cambio de nombre y no entiende que una votación telemática sirva para este sábado pero no para otras decisiones. "No se puede debatir, no sería participativo", sostiene.

Respecto al cambio de nombre, parte de la formación lamenta que sea una idea impuesta y que no tengan opción a mantener el nombre del Bloc, la marca con la que siempre han sido conocidos y que consideran que les beneficia. Otras partes prefieren buscar nuevas denominaciones, más ligadas a partidos de reciente creación, o que se vinculen a la coalición Compromís, que ha garantizado su supervivencia electoral y su presencia en el Gobierno valenciano.