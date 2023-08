Carlos Mazón cree que el castellano es la lengua más adecuada en el Congreso de los Diputados

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que el castellano es la lengua “más adecuada” en el Congreso de los Diputados, ya que se le “antoja complicado” plantear la incorporación de traductores para permitir el uso de todas las lenguas cooficiales.

Eso sí, ha exigido a la nueva presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los expresidents de la Generalitat que citen al valenciano cuando hablen de lenguas cooficiales.

Así ha valorado, en una entrevista en Cope Alicante el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso al que se comprometió Armengol, tras lo que el 'expresident' y líder del PSPV, Ximo Puig, propuso establecer la denominación 'catalán-valenciano'.

“Lo más importante es que la gente se entienda en el Congreso. Por tanto, el castellano, el español, me parece lo más adecuado. Esto de plantearnos traductores se me antoja complicado”, ha expuesto Mazón, quien ha afirmado que no le “cabe en la cabeza” la propuesta de Puig.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que se debe citar al valenciano cuando se habla de promocionar las lenguas cooficiales en instituciones europeas o cada vez que aluda a ellas “nada menos que una presidenta del Congreso, un presidente del Gobierno o expresidents de la Generalitat”.

“Si no se cita al valenciano, se está incumpliendo la Constitución y el Estatut d'Autonomia y se está haciendo el juego a estos del procés”, ha avisado.

Y ha enfatizado: “¿Si el presidente de la Generalitat no respeta el Estatut, quién lo va a hacer? Yo respeto el Estatut, y el Estatut dice que nuestro nombre es Comunitat Valenciana y nuestra lengua cooficial es el valenciano (...) Esto no es opinable, es que no es así”.