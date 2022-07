Compromís y Unides Podem recuerdan a Puig que hay que cumplir el Pacto del Botánico

Las dos portavoces de los partidos que sustentan al Consell le recuerdan a su presidente que debe cumplir los compromisos pactados y le reclaman acelerar las medidas contra la crisis. En la semana en la que el PSPV vuelve a hacer tambalear el acuerdo para implementar una tasa turística en la Comunitat Valenciana, Papi Robles y Pilar Lima, representantes de Compromís y Unides Podem, han instado a Ximo Puig a “cumplir los acuerdos” suscritos entre los tres partidos del Pacto del Botánico.

Las síndicas han hecho un repaso de medidas pendientes en la última sesión de control al Ejecutivo de este periodo de sesiones. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el resto de miembros del Consell, no volverán a someterse al control parlamentario hasta el próximo septiembre. Esta semana, las formaciones acordaban una suerte de tregua, un espacio para reflexionar aprovechando el parón estival, para definir las prioridades del último curso político antes de las elecciones.

Robles, portavoz de Compromís, ha enfatizado en el aumento del autogobierno, línea que Puig ha defendido habitualmente reclamando la descentralización de instituciones y el traspaso de competencias. Sin nombrar la tasa turística explícitamente, la portavoz ha hecho referencia a que los partidos del Pacto del Botánico “tienen la responsabilidad de cumplir los acuerdos”. La síndica ha insistido en que la Generalitat asuma las competencias en transporte público, recordando que Puig pidió el año pasado la gestión de los trenes de Cercanías. Según el president, se reunirá en breve con el alcalde de València, Joan Ribó, para esta cuestión, que es “uno de los grandes temas a abordar”. “Estamos diciendo a la ciudadanía que el transporte público es el camino”, ha apuntado, el dirigente, que ha recalcado: “Que no le queda ninguna duda: los acuerdos están para cumplirlos y el diálogo es fundamental para llegar a acuerdos”.

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima ha instado a Puig a acelerar los “acuerdos 'botánicos'” en materia de soberanía de energética, recordando su propuesta de creación de una agencia valenciana de la energía, y a “cumplir lo firmado” para que quede plasmado en los presupuestos de 2023, que demuestren “la estabilidad y fortaleza de este gobierno”.

El jefe del Consell, tras coincidir en la necesidad de un pacto de rentas a nivel nacional para reducir las desigualdades, ha hecho hincapié en que de la crisis actual no pueden salir “perdedores” y ha garantizado que seguirán trabajando en la política redistributiva. “En esto debemos priorizar los presupuestos, en una mirada adelante que genere esperanza”, ha aseverado.

El debut de Aitana Mas

La vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad, Aitana Mas, ha tenido este jueves su primera intervención en las Corts como representante del Ejecutivo valenciano. La dirigente de Compromís ha respondido a una pregunta de Vox, que criticaba una campaña por la diversidad sexual dirigida a los jóvenes. “No son ni adoctrinamiento ni estupideces”, ha defendido Mas, que ha enfatizado: “Ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dado una educación sexual y que alguien me hubiera dicho cómo tienen que ser las relaciones afectivas en igualdad” en la adolescencia, para después afear a Vox su “negacionismo”. Mas ha arrancado la intervención, después de que la portavoz de Vox se refiriera a ella como “señora conseller”, remarcando: “Hasta donde yo sé, todavía soy consellera y vicepresidenta”.