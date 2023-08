Mazón se muestra ambiguo sobre las reversiones pendientes de hospitales privatizados: “Se trata de tener una sanidad eficaz”

En un momento en el que Vox, socio del Partido Popular en el Gobierno valenciano, está presionando a la Generalitat por medio de mociones en los Ayuntamientos para que la Administración autonómica privatice de nuevo los hospitales que los Ejecutivos progresistas del Botànic recuperaron para la gestión pública, el president de la Generalitat se muestra ambiguo sobre la posibilidad de paralizar los procesos de reversión de los departamentos de salud de Dénia y Manises, pendientes de recuperación. El titular de Sanidad, Marciano Gómez, ya descartó la posibilidad de privatizar los hospitales recuperados, aunque dejó la puerta abierta a prorrogar las concesiones que actualmente siguen vigentes.

Las empresas que gestionan los hospitales privatizados deben 641 millones de euros a la Generalitat Valenciana

Mazón, quien fichó como conseller de Sanidad al artífice de las privatizaciones sanitarias con Eduardo Zaplana como president de la Generalitat, se ha referido este martes a la auditoría encargada a Sanidad para determinar si se mantienen los procesos de reversión: “No se trata de reversiones sí o no, sino de tener una Sanidad eficaz o no. No se trata de modelos ideológicos, se trata de modelos de eficiencia, de beneficiar la salud de los pacientes”.

El jefe del Consell ha insistido en que de lo que se trata “es de tener una sanidad que sea eficiente independientemente de con quién nos podamos valer en un momento dado para prestar el servicio”, y ha insistido en que “siempre va a ser público, universal, y gratuito”. “Basta ya de ideología política en la sanidad, vamos a por la eficacia. Ese es el viaje, ese es el camino”, ha insistido.

Listas de espera

La sanidad pública, ha señalado Mazón, “es fundamental para nosotros, pero el debate no es reversiones sí o reversiones no, colaboración con empresas profesionales sí o no, sino que el debate es cómo vamos a eliminar las listas de espera y generar una sanidad eficiente, o sea, lo contrario a lo que hemos tenido”.

Según ha indicado el presidente valenciano, el aumento de las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas, y en las puertas de los centros de salud en la Comunitat Valenciana es “insoportable”.

Mazón ha cargado contra el Botànic, que ha insistido han tomado decisiones “sin estar de acuerdo con el personal de los distintos hospitales, de los distintos departamentos de salud por querer imponer una ideología, por querer imponer un modelo preestablecido que nada ha beneficiado y que ha aumentado las listas de espera”.

En contraposición, ha explicado que su Gobierno adoptará las decisiones “desde el consenso, el diálogo, y desde el trabajo con los representantes sindicales y de los trabajadores, pero buscando la eficacia y la eficiencia”. “Este es el compromiso. Desde la moderación, pero desde la eficacia. Esto es fundamental. Si avanzamos en ese sentido, vamos a tener una buena etapa de salud para los valencianos”, ha apostillado.

Deudas millonarias de las concesionarias

Las empresas que gestionan los hospitales privatizados valencianos adeudan al Gobierno valenciano 641 millones de euros. La deuda proviene de las liquidaciones pendientes con la Conselleria de Sanidad, la diferencia entre lo inicialmente abonado por el sector público y el coste real de los servicios, con las compensaciones administrativas penitentes, que se realiza cada año.

Según los datos de Sanidad, las concesionarias de los cinco contratos de los departamentos de salud de Manises, Elx-Crevillent, Alzira, Dènia y Torrevieja tienen las liquidaciones pendientes desde hace años, algunos desde hace una década. En el caso de Sanitas, que gestiona el hospital de Manises, la concesionaria debe más en solitario que las tres concesiones de Ribera Salud en su conjunto.